隨著KOL的影響力日益劇增，直播主瞬間成為年輕人夢幻職業的前3名，短時間及高報酬的特點，也讓這個職業熱度持續不減，藝人、名模甚至政治名嘴都已投入經營行列，來自加拿大的金妮，是Up直播的人氣主播，也是加拿大中文電台的DJ，因為外型神似性感女星溫嵐，獲得廣大網友關注，打響知名度。

擁有亮麗外型的金妮，因酷似性感歌手溫嵐而迅速暴紅。（Up直播提供）

出身高雄的金妮，在小學便隨家人移民加拿大溫哥華，善發著濃洌的美式風格，個性外向活潑，從小表演慾望就非常強烈，尤其熱衷於音樂方面的發展，擁有好嗓音的她，十分喜愛歌唱，在學期間就被挖掘至電台當節目主持，至今已達10年之久，累計不少忠實聽眾，發展期間也曾以本名「黃苡涵」出道發行數位單曲《女兒村》。

因為電台主持和數位單曲的關係，總是無法直接展露自身的姣好面容，星途不算特別順遂，在朋友的介紹之下，2018年底開始擔任直播主，對於直播經營一竅不通的她，總是利用閒暇時間偷偷淺入其他頻道學習觀摩，然而，靠著獨特的優美嗓音與酷似溫嵐的優異外表，短短半年便瞬間累計高人氣，坐擁20萬粉絲，成功闖出名號，相較於電台DJ的收入也翻了10倍之多。

金妮直播半年已累計龐大粉絲，持續朝星途邁進。（Up直播提供）

身為Up人氣直播主的她，因為居住在加拿大的關係，與台灣粉絲面對面的機會比較少，但粉絲們十分體諒也令她感到非常溫暖，金妮說：「自己目前除了電台DJ與直播外，在電視節目、雜誌等通告也越來越多，會時常回來台灣，請粉絲們期待。」並表示自己未來也會持續努力精進自己，朝著演藝事業發展。

(中時 )