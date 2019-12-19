108年體育運動精英獎頒獎典禮今天舉行，中華職棒今年球季結束後就引退的中信兄弟球星「恰恰」彭政閔榮膺最佳運動精神傑出獎，不過他本人未到現場，由經紀公司代為領獎。

彭政閔今天因為行程關係，不克出席精英獎頒獎典禮，準備了簡單感言由經紀公司代為發言，「感謝教育部體育署舉辦這個活動，很感謝評審對我的肯定，讓我能跟這麼多優秀運動員一起受獎，我會繼續致力於整個棒球運動的推廣，經由大家努力讓整個環境更好。」

入圍者介紹文宣中提到，彭政閔徜徉於台灣棒球天地，19年棒球生涯總是帶給國人一次次感動，而「恰恰」是中職第2位締造生涯2000支安打的球員，本屆精英獎和為中華隊收下東京奧運成隊參賽資格的體操男將李智凱和唐嘉鴻、旅日柔道女將連珍羚及傷癒復出的「划船甜姐兒」黃義婷一同入圍，「恰恰」被許多運動視為學習典範，堪稱是「偶像級入圍者」，獲獎可說實至名歸。

今年球季確定要引退，彭政閔「引退之旅」的每一場比賽都是話題，他也出了自傳《證明自己：彭政閔》，讓球迷知道「火星恰」的成長背景。

(中時 )