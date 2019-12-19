台灣疫苗推動協會今天公布2019年度最具影響力的十大疫苗新聞，公費流感疫苗相關議題以及今年各國爆發大流行的麻疹疫情就各占了4項，專家直言，台灣疫苗高接種率，防疫政策其實領先世界。

由全台上百名專業人員票選的2019年度最具影響力的十大疫苗新聞，流感疫苗囊括四大議題，以流感疫苗升級四價奪第一、第三名為世界衛生組織延遲公布選株，及第四名、第六名的公費流感分批接種與貨量供應及全球流感疫苗供或延後。而麻疹也是今年熱門話題之一，與公費疫苗升級並列第一。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，今年全球麻疹疫情之所以爆發大流行，主因在於國外疫苗接種率極低，甚至還有錯誤觀念把麻疹疫苗跟自閉症聯結在一起，導致疫情一發不可收拾，當中又以歐洲去年起爆發20年來最嚴重的疫情為重災區。

在台灣，雖然自1978年起全面實施公費接種麻疹疫苗，但李秉穎提醒，1978年起接種的民眾，由於抗體漸漸消失，仍是感染風險較高的族群，若有前往麻疹疫情高風險地區的需求，建議評估再度施打疫苗。

疾管署副署長羅一鈞表示，全球發生麻疹大流行，台灣也受到波及，創下十年同期最高紀錄，我國今年截至目前累計136例麻疹病例，其中54例為境外移入病例，感染國家以越南、泰國及菲律賓為多；國內感染共82例，其中包含4起醫院群聚。

羅一鈞表示，今年提供超過20萬劑自費麻疹疫苗，比去年增加27％，顯示國人接種需求提高，麻疹好發於春天，明年上半年將供應15萬劑自費疫苗，足以供感染高風險者自費接種，籲1981年後出生的成人前往麻疹流行地區前，可先至旅遊門診評估是否接種。

(中時 )