今年6月率領中華射箭隊在世錦賽勇奪3金1銀的總教練林政賢，今天擊敗了舉重林敬能、田徑薛聖融、體操翁士航與射擊蕭政文等教練，獲選體育運動最佳教練獎殊榮。

林政賢率領的反曲弓女子團隊在世錦賽靠著雷千瑩、譚雅婷、彭家楙奪下史上第一金，緊接著雷千瑩又在女子個人對抗賽擊敗韓國新科世界紀錄保持人姜彩瑛，再添金牌，世錦賽包辦雙金。

林政賢的子弟兵不但在世錦賽表現優異，而且還拿到了男女滿額的6張東京奧運門票，雷千瑩憑藉著世錦賽個人金牌，不需要透過國內選拔就能搭上前往日本的班機。

林政賢擊敗了男子標槍好手鄭兆村的教練薛聖融、男子體操好手唐嘉鴻的教練翁士航、舉重女神郭婞淳的恩師林敬能以及拿坡里世大運奪得2金1銀的不定向飛靶教練蕭政文。

林政賢表示，「沒有好的教練團隊和選手，我就不會拿到這個獎項，感謝這一路上幫助我們的體育署、協會和所有團體，我們會用最好的實力來迎接東京奧運，終極目標就是奪金。」

林政賢說，「雷千瑩已經確定取得奧運參賽資格，她不需要經過選拔賽，我告訴她奧運會上只要拿出最佳狀態即可，然後帶領學妹射出好成績。」

(中時 )