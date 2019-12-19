由台灣、馬來西亞跨國合作的Netflix新華語自製原創影集《彼岸之嫁》，找來實力派演員吳慷仁、黃姵嘉、林路迪與田士廣演出。其中吳慷仁在劇中飾演500歲的天庭守衛，卻不小心進到地獄後法力全失，只好與被惡鬼逼婚的黃姵嘉互相扶持，成了劇中最討喜的歡喜冤家。而劇組為了原汁原味呈現出19世紀末的麻六甲，特別跑遍馬來西亞太平、怡保及檳城等地，將百年古宅佈置成高貴奢華的林家大宅，更重金租借大片廠拍攝奇幻詭譎的地獄場景，地獄派對更擺出肥蛆、毒蠍爬滿桌子的奇異盛宴，前所未見的視覺奇觀絕對讓觀眾看得大呼過癮。

吳慷仁與黃姵嘉兩人合作默契好，《彼岸之嫁》再度同台配對樂當歡喜冤家。（圖／Netflix提供）

《彼岸之嫁》找來曾參與Netflix影集《馬可波羅》、《瘋狂亞洲富豪》及《西方極樂園》的藝術指導Leslie Ewe，作為奇幻美學的重要幕後推手。他表示這次為了打造出視覺震撼的地獄場景，以及娘惹味十足的傳統宅邸，他與劇組跑遍馬來西亞各地古城取景，包括太平、怡保及檳城等地，將百年古蹟大翻修，彷彿將片場拉回19世紀時空，而劇組對於道具的考究程度也相當仔細，讓吳慷仁讚賞不已。特別是劇中最令人聞風喪膽的地獄派對，不僅有滿臉慘白的鬼僕人在旁伺候，更真的擺出由肥蛆、蠍子爬滿餐盤的恐怖饗宴，驚人畫面蔚為視覺奇觀，整體散發出一股華麗詭譎的氛圍，讓人看得瞠目結舌。

有趣的是，在參與Netflix《彼岸之嫁》的跨國拍攝前，戲劇實戰經驗豐富的吳慷仁竟緊張到皮皮剉，原來他得飛到人生地不熟的馬來西亞拍攝，更演出了劇中唯一經歷天界、人間、地獄三種環境的超關鍵角色，因此每一場戲對他而言都是全新的挑戰。他在劇中所飾演的二郎，是名縱橫天界及人間長達500多年的資深守衛，沒想到生活卻在認識了被逼迫冥婚的少女麗蘭（黃姵嘉 飾）後，而有了一百八十度大轉變。在《彼岸之嫁》表現默契十足的吳慷仁與黃姵嘉，其實已經是第二次合作，兩人所飾演的角色從一開始互看不順眼、成天吵吵鬧鬧，卻在抵達地獄後成為最可靠的夥伴，一路互相幫忙、患難見真情，成了劇中最討人喜歡的一對歡喜冤家。

戲路多變的吳慷仁這次扮演500歲天庭守衛，親自上陣進綠幕棚拍戲笑稱像科幻劇。（圖／Netflix提供）

此外，劇組也出動特效團隊來打造《彼岸之嫁》的地獄場景，讓鮮少進綠幕棚拍戲的吳慷仁笑把這部當成科幻劇，但沒想到他的角色原本精通各種法術，卻因陪伴黃姵嘉到了地獄後竟法力全失，因此慘遭許多惡鬼圍毆，從頭到尾都一直處在挨打的狀態，根本是最肉腳的英雄，讓他不禁直呼「從來沒看過這種英雄！」。他在劇中也有不少發生在地獄的武打戲，儘管劇組有安排專業替身，但吳慷仁為了忠實傳達角色演出，仍選擇親自上陣，很多動作他都會先跟武術指導討論，接著便直接上場肉搏，敬業精神也獲得劇組團隊激賞。Netflix華語自製原創影集《彼岸之嫁》即將於2020年1月23日上架。

(中時電子報)