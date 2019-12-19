33歲林姓女子今（19日）上午9時許，在新北市永和區住家內幫1歲8個月兒子剪指甲，不慎將兒子右手食指第一指節食指，案由警方調查中。（葉書宏攝）

33歲林姓女子今（19日）上午9時許，在新北市永和區住家內幫1歲8個月兒子剪指甲，不慎將兒子右手食指第一指節食指，警消獲報到場，手指已明顯斷肢、僅剩下皮膚連結，男嬰意識清醒，送往新店慈濟醫院急救。

林女為越南籍新住民，她向警方供稱，因剪指甲，不慎將兒子食指剪斷。案由警方調查中，警方也進一步釐清是否有虐童情事。

(中時 )