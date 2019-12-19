痛呀！媽幫1歲兒剪指甲竟剪斷手指 16:492019/12/19 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 痛呀！媽幫1歲兒剪指甲竟剪斷手指（示意圖/達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 33歲林姓女子今（19日）上午9時許，在新北市永和區住家內幫1歲8個月兒子剪指甲，不慎將兒子右手食指第一指節食指，案由警方調查中。（葉書宏攝） 33歲林姓女子今（19日）上午9時許，在新北市永和區住家內幫1歲8個月兒子剪指甲，不慎將兒子右手食指第一指節食指，警消獲報到場，手指已明顯斷肢、僅剩下皮膚連結，男嬰意識清醒，送往新店慈濟醫院急救。 林女為越南籍新住民，她向警方供稱，因剪指甲，不慎將兒子食指剪斷。案由警方調查中，警方也進一步釐清是否有虐童情事。 (中時 ) #新住民 #痛呀 #媽媽 #1歲 #剪指甲 #剪斷 #手指 #兒子 #食指 #指甲 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲林新故鄉 新住民分享生命故事 04:102019/12/15 地方新聞 金門立委10搶1 盧月香號召新住民站出來 16:072019/12/15 生活 公開指導新住民票投小黨是浪費 藍委要陳宗彥下台 10:352019/12/16 政治 指票投小黨是浪費 新黨告內政部次長違反選罷法 10:592019/12/16 社會 蔡推競選廣告 爭取新住民 13:362019/12/16 政治 票投民進黨才浪費 04:102019/12/17 時論廣場 第二屆親善大使暨全球菁英傑出企業典禮 彰顯美善與公益 14:522019/12/17 新消息 民進黨：假消息進階雙語版 新住民也受害 17:582019/12/17 政治 馬英九基金會 增林麗蟬、黃奎博擔任董事 10:072019/12/18 政治 政見發表第2輪 小英猛批韓：言而無信又歧視新住民 20:082019/12/18 政治 社會熱門新聞 北市東區最高檔龍亨酒店 凌晨遭大批黑衣人砸店 - 社會 化肥男6000萬存銀行 2年後戶頭剩300元 - 社會 嘉義地下匯兌大亨 高鐵當運鈔車運33億 - 社會 最可怕賓客！蹭飯失敗被驅趕 惡鄰不爽怒殺新郎 - 社會 男得5.4億台幣 慘遭眾叛親離 弟弟還雇殺手殺他 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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