體育運動精英獎自1999年開辦以來，不曾出現哪位運動員連續兩年獲得同一獎項，然而這個紀錄在今年被打破了，體操王子李智凱憑藉著世錦賽銅牌、替台灣拿到東京奧運門票的加持，連續兩年榮膺最佳男運動員獎項殊榮。

入圍今年最佳男運動員獎的有體操李智凱、唐嘉鴻、羽球周天成、田徑鄭兆村、射擊楊昆弼。

李智凱去年世錦賽奪得男子鞍馬銅牌，今年再接再厲的於澳洲大獎賽、杜哈大獎賽、亞錦賽個人全能、拿坡里世大運鞍馬摘下金牌，甚至在10月世錦賽拿下鞍馬銀牌(精英獎評選時期已過)，成為台灣第一位在世錦賽連續兩屆奪牌的體操選手。

現年23歲的李智凱，曾在電影《翻滾吧！男孩》演出而以「菜市場凱」聞名，2000年雪梨奧運後第一位站上奧運殿堂的台灣體操選手，也是2005年伊士麥世大運後第一位在世大運摘下金牌的台灣體操好手。

李智凱成名動作就是在高難度的鞍馬項目「湯瑪士迴旋」，獲得國際體操總會採納為教案，並評選為最標準的動作。

10月德國斯圖加特世錦賽，李智凱與唐嘉鴻聯手在團體賽表現得非常優異，進而替台灣取得4張東京奧運門票，2019年堪稱為李智凱的夢幻年，蟬聯最佳男運動員獎實至名歸。

(中時 )