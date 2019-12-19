好楓戶農家今年夏天舉辦插秧體驗，吸引上百名民眾報名。（好楓戶提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市龜山好楓戶農家今年暑假舉辦插秧體驗，如今到了成熟季節，邀請民眾參加收割體驗。為此好楓戶還在社區找老師傅製作傳統打鼓機，希望民眾體驗傳統製作稻米的方式。

好楓戶負責人黃曉君表示，8月時，「小蝸牛藝術共學」的團體預約，希望體驗農事，因此撥出約1分的休耕田提供民眾體驗。不過因為技術沒這麼熟練，所以1分地還有閒置空間，因此又開放一般民眾參加。她說，插秧雖然不難，現場教就會，不過要熟練還是需要一段時間。

黃曉君也說，不少孩子首度看見秧苗，相當驚訝原來吃的稻米，就是從小小的秧苗開始成長。當時最小的孩子僅2、3歲，都站不穩還堅持要把自己負責的秧苗插完。黃曉君解釋，因為插秧要倒退走，還不能踩在接下來要插秧的泥土裡，若不熟練，動作就慢許多。

為了讓民眾體驗道地的收割，黃曉君先在社區尋找傳統的打穀機，不過發現已經不堪使用，只好另外請老師傅出馬，重新製作打穀機。希望民眾體驗時，能了解前人種稻、收割，並製成稻米的過程。

黃曉君說，21、22日共有4梯次開放民眾報名，單人到4人，酌收場地、體驗、餐費、茶水等費用，分別從499到1699元。民眾還可獲得當日收割的糙米1斤，每場次以25人為限，歡迎民眾參加，體驗農家樂。欲報名者，可上網預約。

(中時 )