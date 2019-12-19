暨大師生在機車道旁緣石過高處，為穿山甲設置的攀爬階梯。（暨大提供／楊樹煌南投傳真）

暨大除為穿山甲設計適用樓梯並在路旁貼上專屬貼紙，提醒駕駛注意，以保護萌獸等級穿山甲的生存與安危。（暨大提供／楊樹煌南投傳真）

佔地150甲，有全國最美麗緣色大學之譽的國立暨南國際大學，校內野生動物多，最近學校出現師生為穿山甲搭建階梯，避免穿山甲因機車道緣石過高，無法攀爬，被機車騎士壓迫或被野狗追咬，影響生活機能，因而設計穿山甲適用樓梯及專屬貼紙，以保護萌獸等級穿山甲的生存與安危。

2019世界綠色大學評比，暨南大學獲全球排名第45名，是台灣唯一，亞洲排名第8，暨大良好的綠色校園空間，也是野生動物最佳棲息之所，校園內隨處可見山羌、果仔狸、山豬及穿山甲。

穿山甲是哺乳類動物，在分類上為鱗甲目、穿山甲科、穿山甲屬，主要活動時間為夜間，是1胎生，背部佈滿鱗甲，腹面長滿濃密的短毛，口腔內沒有牙齒，有細長的舌頭，平時以螞蟻或小昆蟲為主食。

穿山甲每年的11月到隔年的2月是牠們的交配期，懷孕期大概為10個月，穿山甲幼體在每年秋天或冬天出生。1歲之前依賴媽媽照顧，1歲之後，也是秋冬季節才會脫離媽媽，開始獨自在野外生活。

穿山甲跑不快、沒有攻擊力，牠們常活在人為獵補的壓力下，遇到危險或獵捕者時，全身會捲成球狀，但常被獵人直接放進麻布袋裡，省時省力，暨大認為這種弱小的野生動物，真的需要好好保護。

由於此時正值牠們的繁殖季、幼獸脫離母獸要獨立生活的時間，基於保護穿山甲，免於穿越機車道因緣石過高，無法攀爬，因而設計穿山甲適用階梯及專屬貼紙，提醒駕駛人及騎士注意，以保護穿山甲的生存，暨大師生對保護野生動物的用心，讓民眾見之都深為感佩。

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