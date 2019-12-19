《港股》恆指收跌0.3％，手機設備股走弱 16:482019/12/19 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人觀望川普彈劾案後續發展，周四香港恆生指數收跌0.3%，為27800.49點。國企股(H股)收跌0.35%，為10985.89點。手機設備股表現疲弱，瑞聲科技跌2.37%，領跌藍籌股。丘鈦科技宣布折價3%配售1500萬股，股價應聲大跌5%。保利物業首日掛牌大漲29%，在物業股中市值排名第三大，僅次於碧桂園服務和雅生活服務。 (時報資訊) #科技 #手機 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞分析－全球顯示器設備市場展望 04:092019/12/15 產業．科技 中東科技業大放異彩 04:092019/12/15 專題周報 巨乳女神手機遺失 雙蕉含鮑片外流霸氣回應 00:012019/12/16 社會 《科技》科技部引進SmartLabs新利器，帶動生醫創新產業 12:332019/12/16 財經 玉山銀首家雙語分行 落腳台大 04:102019/12/17 財經焦點 1分鐘財經掃描》5G手機明後年爆發 五天王大贏家 08:112019/12/17 財經 太扯！為奪「手機充電器」 14歲少年「刺破好友心臟」 11:572019/12/17 社會 人行副行長：加速推動金融科技深度融合 16:012019/12/17 財經 三星摺疊機Galaxy Fold將登台銷售 官方玩開箱 18:332019/12/17 科技 今在港掛牌 保利物業超額認購近222倍 04:102019/12/19 全球財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 即時 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 即時 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 威力彩6.6億頭獎落基隆 台彩揭幸運兒選號法 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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