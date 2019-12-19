投資人觀望川普彈劾案後續發展，周四香港恆生指數收跌0.3%，為27800.49點。國企股(H股)收跌0.35%，為10985.89點。手機設備股表現疲弱，瑞聲科技跌2.37%，領跌藍籌股。丘鈦科技宣布折價3%配售1500萬股，股價應聲大跌5%。保利物業首日掛牌大漲29%，在物業股中市值排名第三大，僅次於碧桂園服務和雅生活服務。

(時報資訊)