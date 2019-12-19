主攻立基型銅箔基板廠-騰輝電子-KY(6672)佈局5G高頻高速、雷達及半導體封裝測試材料，明年正式進入收割期，大陸中興5G基站產品將於明年第1季底量產，並於第2季開始放量，騰輝電子-KY預估，明年5G相關產品佔營收比重將達5%到10%，騰輝-KY董事長勞開陸表示，明年是騰輝-KY豐收的一年，明年業績展望很樂觀，營收可望較今年兩位數成長，獲利亦可望優於今年，再創歷年新高。

騰輝-KY長期專注在軍工、醫療、國防、航太、車用領域，受惠於鋁基板、軟硬結合板及軍工航天等高毛利特殊材料出貨暢旺，騰輝-KY第3季合併營收14.4億元，季增9.37%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率達29.49%，季增1.4個百分點，不僅是單季歷史新高，亦高居銅箔基板廠之冠，單季稅後盈餘為1.54億元，單季每股盈餘為2.18元，累計前3季合併營收為40.13億元，營業毛利為11.16億元，年增12.16%，合併毛利率為27.83%，年增3.36個百分點，稅後盈餘為3.63億元，每股盈餘5.32元。

儘管第4季為傳統淡季，騰輝-KY因訂單暢旺，10月及11月合併營收維持高檔，騰輝-KY表示，第4季合併營收雖略低於第3季，但整體獲利差異不大，今年合併毛利率可望達27%以上，獲利亦可望優於去年。

看好5G及半導體封裝應用，騰輝-KY大舉投資研發費用，開發5G高頻高速、雷達鐵氟龍及半導體封裝測試材料，預計明年正式進入收割，大陸中興5G基站產品將於明年第1季底量產，出貨將於第2季開始放量，加上浪潮，騰輝-KY樂觀看待明年5G產品成長性，預估明年5G產品佔公司營收可望達5%到10%。

在鋁基板部分，騰輝-KY長期深耕車頭燈，目前在車頭燈市佔率約30%，佔公司營收比重約18%，由於以往比重較低的日系車公司已通過終端車頭燈大廠散熱材料認可，為散熱基板業績成長帶來新動能，明年在新客戶及市佔率提升下，預估明年鋁基板營收將較今年成長30%，佔公司營收比重可望拉升到25%。

勞開陸表示，公司產品涵蓋5G、散熱應用、物聯網、車用電子、軍工航天、軟硬結合板黏結材料等領域，產品結構多元，明年營收動能強勁，尤其是5G產品部分，除天線板已取得大陸大廠認證並開始小量打樣交貨，預計明年第一季底前量產，近期許多5G相關應用終端大廠，提出更多在伺服器、儲存、交換機等材料認證及長遠合作需求，加上公司於12月推出新產品，包含：遠距雷達偵測使用的鐵氟龍基板及半導體封裝應用的BT樹脂材料，已取得數家終端應用測試打樣機會，未來可望切入載板高端電子材料應用，未來除了既有利基產品市佔率提升、產品線擴大以及5G相關應用進入量產，樂觀預期明年營運可望再創歷年新高。

(時報資訊)