美食-KY（2723）轉投資的這一鍋餐飲集團今年營運穩健成長，預期營收可望順利年增逾1成、達約11.5億元。明年則將加快展店腳步，預計新展達12家，持續朝3年內IPO登錄目標邁進。同時，也規畫以代理授權方式進軍海外市場，首站將鎖定東北亞的日本及韓國。

這一鍋餐飲集團2012年成立，實收資本額2.55億元，其中美食-KY投資持股23％。旗下擁有火鍋品牌「這一鍋皇室秘藏鍋物」、「這一小鍋」及燒肉品牌「燒肉同話」，3品牌在台灣合計共27家店，包括「這一鍋」12家、「燒肉同話」6家、「這一小鍋」9家。

這一鍋副總經理簡朝立表示，這一鍋今年新展1家這一鍋、3家這一小鍋，未達原先預期的6家目標，主因在評估營收成長可達標後，調整策略聚焦培育人才及主管戰力，以因應明年加速展店的人力需求。

據美食財報揭露，這一鍋2018年營收10.11億元，稅後淨利0.87億元，每股盈餘3.44元。今年前三季稅後淨利0.37億元，年減19.21％。簡朝立表示，主要由於提列費用時間改變，預計第四季會有回沖，單季獲利可望超過4000萬元。

簡朝立表示，這一鍋今年營收成長可望順利達標，自去年的10.11億元成長至11.5億元，年增約12％。不過，受原物料、人事等經營成本增加，以及新增會員系統相關費用開銷，預期獲利狀況將與去年相當，未與營收同步成長。

但在調整策略優化營運、培育需求人力後，這一鍋明年展店腳步將明顯加快。簡朝立表示，明年規畫開出2家這一鍋、2家燒肉同話、8家這一小鍋，合計展店12家，仍以百貨店為主。明年首家新店預計將落腳桃園青埔的新光影城，預計3月開出「這一小鍋」。

同時，這一鍋也開發通路商品，除了既有每年貢獻逾600萬元業績的年菜外，今年也增加滷味、水餃等冷凍商品，在超商及電商通路販售。明年將持續開發推出5～6項新商品，以更多元商品拓展業績，目標營收達4000～5000萬元。

此外，在完成湯底、原物料輸出的挑戰後，這一鍋也劍指海外市場，鎖定氣候較適合麻辣鍋發展的東北亞市場，積極尋找當地餐飲業者合作，計畫將「這一鍋」品牌以代理授權方式輸出，預期日本或韓國將是海外進軍首站，希望明年會有所進展。

(時報資訊)