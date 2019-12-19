康友-KY（6452）今（19）日宣布，子公司六安華源經過菲律賓政府GMP認證，取得菲律賓食品藥品監督管理局(FDA)核發之三張輸液藥證，將可開始銷售，貢獻業績。

憑藉三張輸液藥證，康友也將拓展大輸液版圖前進東協市場，由於東協醫療資源有限，醫療水準普遍不足，且輸液售價是大陸3倍，對康友而言是一極大市場。生醫產業跟生命科學有關，又是封閉性產業，所以存在高毛利，但若無良心及耐心，是無法有任何成長契機。

康友表示，無良心，出人命，沒有任何公司可承受，任何藥證的申請沒1-2年是出不來，沒累積足夠藥證也無任何獲利契機，這是一高門檻行業。該公司歷經50年，才累積55張輸液藥證，且70％含藥效才有今日營業規模，所以沒耐心，也就無生存及成長契機。

中國大陸輸液約佔世界50％，生產成本全世界最低，應用也最廣，把很多療效注入輸液當中，非單純的生理食鹽水，競爭力極強，如今開啟菲律賓大門，對康友而言，將是一個成長契機，有助於加速成長。

菲律賓人口一億，醫療資源缺乏，售價為大陸三倍，雖對康友極為有利，考量穩健原則下，初期將以貿易為主，由六安華源出貨，必可挹注明年營收，也同時架構通路，積極再申請其他藥證，豐富產品線，達到規模就設廠生產，做為東協市場將來主要生產基地。

此外，康友轉投資印尼帝斯已有二張禽流感疫苗藥證，及一張新城雞疫苗藥證，如今也早已申請此三種疫苗之二價及三價疫苗藥證，若順利拿到，該公司國際化進程會向前更邁進一步。

(工商 )