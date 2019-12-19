台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料股份有限公司（以下簡稱“榮剛”，股票代碼：5009）19日與第一銀行等11家銀行完成簽訂新臺幣62億元聯貸案，由於榮剛在航太、油氣與能源三大區塊前景展望佳，吸引銀行團認購踴躍，超額認購比率達42%。

這次聯貸資金，主要用以償還既有借款、充實營運週轉金，以及持續投入資本支出。會中，統籌主辦的第一銀行董事長廖燦昌讚揚榮剛近年的營運績效有目共睹，獲銀行團肯定；榮剛董事長王炯棻則承諾「我們會繼續創造出更好的成績」。

廖燦昌進一步表示，「本次聯貸原只需55億元，最後總共募集到78億元，超額認購42%，不僅代表銀行團對榮剛經營績效的肯定，也代表銀行團對王董事長及其領導經營團隊的認同，以及對榮剛公司的未來發展願景深具信心。」

榮剛近年來致力改善營收結構、提升生產效率，產品朝高附加價值應用市場發展，無論在航太、能源及油氣等領域皆陸續取得多家國際大廠認證。今年前三季稅後淨利較去年同期成長超過五成，稅後每股盈餘（EPS）為0.63元，累計前11個月的合併營收為97.29億元，年增3.15%。公司表示，將持續透過優化產品組合，強化競爭力，提升中長期營運成長動能。

王炯棻表示，榮剛是台灣唯一供應國際高階特殊合金鋼製造商，經營團隊自2018年初入主以來秉持「員工安心、客戶放心、股東開心」的三大核心精神，戰戰兢兢地進行生產流程、組織及制度面等的優化改善，嚴控存貨與金流，同時積極朝航太、油氣、能源、生醫等高值化產業深耕，持續創造獲利成長，此次能得到各大銀行夥伴的信任與支持，代表經營團隊過去22個月的努力沒有讓大家失望，並承諾「我們會繼續創造出更好的成績。」

(工商 )