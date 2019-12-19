櫃買中心表示，昇佳電子（6732）已在今（19）申請股票櫃檯買賣，產業別是半導體產業。

根據櫃買中心資料顯示，昇佳電子成立於民國98年12月間，為上市股矽創電子轉投資事業，董事長為李盛樞，主要經營業務是感測器積體電路產品之研發、設計、製造及銷售等，送件時資本額為3億7,781萬元。

昇佳電子去（107）年業績，營收19億3,551萬元，稅前盈餘3億7,235萬元，稅後盈餘3億2,627萬元，每股盈餘13.53元。

(工商 )