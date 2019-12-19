中央銀行年終理監事會今日登場，宣布利率「連14凍 」，重貼現率維持1.375％。永豐金控首席經濟學家黃蔭基認為，這是意料中事，在通膨不高，且景氣燈號遊走於綠燈 與黃藍燈間，央行到2020年底都不會降息，持續挑戰連18凍。

根據央行日前公布的第3季理監事會議事錄摘要，多數理事確實認 為利率沒有調整的必要，畢竟全球經濟不確定性仍高，貨幣政策基調 以維持「適度寬鬆」為佳，除非經濟惡化到出現衰退，才可能宣示性 降息。

值得一提的是，央行略微調高今年經濟成長率預測至2.6％。央行表示，這是因為轉單效應與廠商擴大國內產能，近月出口恢復成長，內需則有半導體業者曾家資本設備進口、民間投資增溫、零售營業額增加，民間消費持續成長，明年則為2.57％。

利率不動原因，央行指出，考量明年國內產出缺口微成負值，通膨展望平穩，全球景氣持穩，但仍存在不確定性，預估明年國內經濟穩定成長，且與主要經濟體相較，國內實質利率水準尚屬居中，利率不變有助於物價穩定與整體經濟金融穩定發展。

央行表示，明年起M2成長目標區調整為M2成長參考區間，參考區間維持2.5％～6.5%，未來不再逐年設定。若M2成長率持續偏離上述區間或發生結構性改變，將再行檢討、適時調整。

至於房市管制，仍未放寬。央行表示，今年以來房市交易量曾家，房價緩升，建商增加購地與與推案，銀行購屋貸款及建築貸款年增率持續升高，央行將持續關注金融機構不動產授信風險控管情況，以維持金融穩定。

黃蔭基認為，有轉單效應、台商回台及擴大5G投資等題 材，預估台灣明年經濟成長率可達2.52％，比今年好、仍會是四小龍 之首，但燈號仍在綠燈與黃藍燈遊走，通膨僅0.88％，2020年一整年 ，央行都會維持利率不動。

(中時 )