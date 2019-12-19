交通部路政司預告修正《酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法草案》，酒駕遭吊銷駕照者，若想要重新考照，必須先自費2800元上15小時的酒駕防治課程，還要自費接受酒癮治療，新規定預估明年3月1日上路。

交通部路政司表示，配合今年4月17日總統公布修正《道路交通管理處罰條例》第67條第5項規定，「汽車駕駛人，曾依第35條規定吊銷駕駛執照，未依規定完成酒駕防制教育或酒癮治療，不得申請考領駕駛執照」，以及第6項規定「前項酒駕防制教育及酒癮治療之實施對象、教育或治療實施機構、方式、費用收取、完成酒駕防制教育及酒癮治療之認定標準及其他應遵行事項之辦法，由交通部會商衛 生福利部定之」。

路政司指出，酒駕者被吊照處分後，雖然已上過道安講習，但吊照後要重新考領可能是3、5年後的事，酒駕可能也有新的法規，考量強化酒駕者相關安全教育，因此增訂重新考照前必須要先接受首設的酒駕防制教育，總時數為15小時，費用2800元須由民眾自行負擔。

駕駛人若為酒駕累犯3次以上，重新申請考領駕照前，除完成酒駕防制課程外，還要到中央衛生主管機關評鑑合格的醫療機構，接受3個月以上、至少6次的酒癮評估治療，取得完成證明書才能考照，相關費用同樣由汽車駕駛人負擔。

(中時 )