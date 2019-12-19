央行第四季理監事會決議 政策利率連14凍 16:592019/12/19 工商 呂清郎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會（Fed）上周利率決策會議，降息止步，符合市場預期，中央銀行第四季理監事會也決議政策利率不做調整，重貼現率連續14季停留在1.375％。 央行理監事會議綜合國內外經濟金融情勢，並考量當前國內物價展望穩定，及產出仍有缺口，決議重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率不做調整，分別維持年息1.375％、1.75％及3.625％。 房市管制部份，最後一道防線的豪宅貸款成數上限六成，本次仍未鬆綁。 (工商 ) #利率 #決議 #理監事 #重貼現率 #國內 也許您會感興趣 推薦閱讀 央行年終理監事會 利率估連14凍 04:092019/12/15 財經要聞 康和證券預期本周指數區間11,500-12,200點 08:512019/12/16 財經 紡纖產業劣勢 力麗三招提升競爭力 18:362019/12/17 財經 萬海航運助靜宜大學學生完成印度產業見習 20:402019/12/17 財經 利變型保單 選擇眉角大剖析 04:102019/12/18 投資理財 海外外籍員工集合專戶條件 放寬並強化外陸資登記監理 16:452019/12/18 財經 開放槓桿交易商可與一般自然人客戶承作連結黃金或原油之差價契約 17:332019/12/18 財經 人行重啟逆回購 釋2千億元活水 04:102019/12/19 全球財經 央行年終理監事會 估利率連凍 04:102019/12/19 金融．稅務 央行利率連14凍 重貼現率維持1.375％ 16:522019/12/19 財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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