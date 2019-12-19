美國聯準會（Fed）上周利率決策會議，降息止步，符合市場預期，中央銀行第四季理監事會也決議政策利率不做調整，重貼現率連續14季停留在1.375％。

央行理監事會議綜合國內外經濟金融情勢，並考量當前國內物價展望穩定，及產出仍有缺口，決議重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率不做調整，分別維持年息1.375％、1.75％及3.625％。

房市管制部份，最後一道防線的豪宅貸款成數上限六成，本次仍未鬆綁。

(工商 )