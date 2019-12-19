高雄副市長葉匡時今（19日）出席「2019台日企業高峰論壇暨國際廠商交流商洽會」時指出，日本為台灣前3大貿易夥伴，目前在高雄的日資企業有269家，投資金額超過575億元，日資企業對於高雄的外貿成長、技術創新、在地投資、社會公益、以及雙邊實質關係等方面，貢獻良多，盼透過雙方論壇交流，共創商機，也促成更多日本企業到高雄投資。

葉匡時表示，國際情勢變化大，中美貿易戰影響全球，台灣企業面臨轉移生產據點的問題，而如何藉由此次機會，吸引台商回流，並且與日本共同合作對外是主要的課題，也是此次論壇主題。

他說，台灣企業雖小，但相對有彈性，台日之間不論歷史、經濟、地理有諸多關聯性，台日雙方軟體企業無論技術、品質及創新性，都具高度共通性與互補性，提升業者海外拓銷能力與經驗，進而共同合作推展延伸到全球市場，達到拓展全球商機的目的。

葉匡時表示，高雄舊名打狗，明年剛好是高雄由打狗改名為高雄100周年，明年也會舉辦一系列百年紀念活動，也希望日本民間、企業團體加入共同歡慶，促進更多高雄、日本友好關係，讓更多日本企業到高雄落地生根，雙方共創雙贏局面。

(工商 )