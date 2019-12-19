交通部觀光局表示，阿里山國家風景區管理處（簡稱阿里山管理處）首次舉辦「2020第一屆阿里山神木下馬拉松」，將於12月19日上午11點開始報名，賽事總人數招募至多6,000名，額滿為止。阿里山管理處說，由於沿線可飽覽大阿里山風景風光，歡迎民眾報名參加！

阿里山管理處處長馬惠達表示，本賽事除了藉由賽事與阿里山管理處六大旅遊主題結合、行銷嘉義外，全馬及半馬賽道路線並將申請AIMS賽道認證，朝國際賽事的目標邁進，考量這次賽事是首屆舉辦，且2020年又是脊梁山脈旅遊年，賽事各組報名費均享有折扣優惠，期帶動大阿里山觀光產業發展。

阿里山管理處說，「2020第一屆阿里山神木下馬拉松」將於2020年4月12日選定觸口遊客暨行政中心（阿里山管理處）盛大登場。本賽事規劃42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組及3K親子組四大組別，提供各界運動好手更多樣化的選擇。

阿里山管理處說，42K及21K將從觸口遊客暨行政中心起跑，沿線可飽覽大阿里山風景風光，如牛埔仔愛情大草原、觸口天長地久橋、仁義潭環潭公路林蔭大道、逐鹿部落；3K則以牛埔仔愛情大草原環狀路線為主，適合親子及慢跑新手一起參加。

為兼顧賽事挑戰及趣味性，阿里山管理處說，將舉行「啦啦隊加油競賽」及選手創意服裝競賽活動，並提高額總獎金達200萬元（42K全馬組第一名可獲得30萬元，第二名15萬元，第三名10萬元，全馬組取男女組前10名，21K半馬組獎金取前10名），鼓勵頂尖選手參加。

阿里山管理處表示，這次賽事也結合觀光體驗半日遊行程，推廣在地特色文化與美食，有「逐鹿部落文化體驗」及「圓潭大地茶席生態體驗」，除搗麻糬、梅花鹿餵食、戶外大型舞台劇表演及大地茶席體驗，更能享用到鄒族獵人包及愛玉美食。同時還結合阿里山EASY GO電商平台，推出「阿里山國家森林遊樂區優惠套票」，內含阿里山國家森林遊樂區全票1張、觸口遊客中心-入里茶葉蛋1顆及希諾奇台灣檜木博物館95折購物優惠，期望透過與賽事結合讓更多人看見臺灣阿里山的在地美景、人文及熱情推廣至世界。

阿里山管理處說明，賽事總人數招募至多6,000名（額滿為止），報名日期從12月19日至2020年1月31日止，歡迎踴躍報名參加。

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