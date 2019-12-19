第三屆堉璘台灣奉獻獎頒獎典禮12月17日於新北市淡水美麗新淡海影城舉行，本屆堉璘台灣奉獻獎，頒給了第一社會福利基金會執行長賴美智，她在頒獎典禮上向林堉璘宏泰教育基金會致謝，第一基金會會繼續努力下去。同時獲頒堉璘台灣奉獻鼓勵獎的ＤＦＣ秘書長許芯瑋，以及青藝盟盟主余浩瑋，在領獎時都表示，謝謝基金會的多元甄選標準，讓默默做事的人，有被肯定的一天。

今年獲得奉獻獎的賴美智，她與好友於民國69年成立第一社福基金會，作為台灣最早一批受過特殊教育訓練的人。從地下室的15個孩子開始，40年來，第一社福基金會已成立9個發展中心、輔具資源中心、一個僱佣90多名身心障礙員工、500多名弱勢就業族群的社會企業及一個福利學苑，接受訓練照顧的將近2萬餘人。

獎金將用於強化「老老照護」與照護腦麻兒

特教專業出身的賴美智，對社會脈動格外敏銳，台灣社會邁入老齡化，重症兒也逐漸步入中年與晚年，家屬與個案快速進入「老老照護」的艱難局面，因此堉璘台灣奉獻獎的高額獎金，將優先使用在「中高齡身心障礙家庭服務計畫」，除了強化目前旗下各中心的服務能量之外，也會走入更多家庭，從改善無障礙環境,提供喘息服務到引進社區資源，為照顧中老年重障兒的家屬提供最大支持。

今年度新出爐的堉璘台灣奉獻獎首奬得主賴美智(圖/凱格蘭公關提供)

五位堉璘台灣奉獻鼓勵獎 社會各角落無私奉獻

本屆另外頒發了五個堉璘台灣奉獻鼓勵獎，得獎者來自不同領域：包含服務蘭嶼偏鄉的財團法人基督教蘭恩文教基金會，持續以戲劇感化非行少年的青藝盟盟主余浩瑋，致力服務顏面傷殘者及社會企業的陽光社會福利基金會，捍衛消費權益多年的消費者文教基金會，以及支持體制內創新教育的ＤＦＣ社團法人台灣童心創意行動協會。五位堉璘台灣奉獻服務獎得主也分別獲頒新台幣三百萬元的獎金。

宏泰企業機構創辦人林堉璘先生深知「取之於社會，用之於社會」是企業家回饋社會最誠摯的心意，自2015年起陸續設立公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金、林堉璘宏泰教育基金會，並設立堉璘台灣奉獻獎，期許找到「致力解決台灣社會問題、默默推動台灣進步」的傑出奉獻者，彰顯他們的人格特質，帶來正面向上的力量，成為樹立典範、推動台灣進步的火種。

(中時 )