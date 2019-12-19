偶像劇教母柴智屏的獨生女兒高雋雅（小雅），去年10月與另一半Edward登記結婚，本週日（22日）將在台北W飯店席開57桌辦婚禮。庾澄慶（哈林）除了將擔任證婚人，現場還將高歌一曲為新人獻上祝福。婚禮當天，F4四人因為有工作在身都無法出席，但都提前以電話或是訊息預先恭喜她。日前吳建豪就透過媽媽柴智屏約了她和老公一起吃飯並已經送上大紅包祝福。

柴智屏女兒高雋雅出嫁，拍攝絕美婚紗。（雞與花環照相館提供）

高雋雅小時候經常跟著媽媽柴智屏去攝影棚錄節目，是被很多大明星看著長大的小孩。高雋雅說，《超級星期天》時，她差不多讀幼稚園大班，因為小時候眼睛大大、臉圓圓的，加上那時牙齒還沒矯正還有點小暴牙，所以小燕姐、哈林哥、黄子佼、吳宗憲、卜學亮等人，當時都叫她「小松鼠」，尤其小燕姐每次見到她，都會過來捏捏她的臉說「妳就是隻可愛的小松鼠！」她印象中，吳宗憲最常逗她玩，「憲哥說，我長得像動物，除了像松鼠外，更像無尾熊。」結果沒想到長大後她又以「樹懶」爆紅，小雅忍不住自嘲「我好像無法脫離可愛動物區」。

隨著媽媽從綜藝節目到開始製作偶像劇，《流星花園》裡的F4這4個大哥哥，也彷彿陪著她一起長大。《流星花園》大賣時，因為同學知道她媽媽是柴智屏，同校很多女同學，都會找理由跑來跟她聊天，除了打聽偶像動態外，最多是希望她幫忙要簽名照。她説：「F4，像是仔仔，看電視我覺得他很憂鬱，但我在公司遇到他，他還會跟我開玩笑，還叫我跟他去吃飯，然後吳建豪在旁邊就會笑他說『小雅不想理你啦！』」

柴智屏女兒高雋雅出嫁，拍攝絕美婚紗。（雞與花環照相館提供）

聊起日前與吳建豪吃飯，「Vanness和我老公雖然第一次見面，但兩人卻很有話聊，可能他們都是在美國長大，那天吃飯從美國食物到刺青等等，什麼都能聊。」高雋雅說，吳建豪也欣賞了兩夫妻的婚紗照，還頻頻稱讚兩人以沙漠為背景的婚紗照，好性感、好特別。另外除了F4之外，《流星花園》的漫畫家神尾葉子，也特別親筆作畫送給高雋雅當作新婚禮物。

柴智屏、高雋雅、Edward與吳建豪和弟弟日前一起聚餐。（海納百川提供）

目前高雋雅的婚宴，確定到場的賓客名單預計有張小燕、哈林領軍的《超級星期天》主持群，《連環泡》班底郎祖筠、郭子乾等，主持人胡瓜、張菲、方芳芳、徐乃麟、葉璦菱、大小S等，台灣影視圈幕後重量級的人葛福鴻、王鈞、王偉忠，電影幕後，被譽為亞洲最成功的製片人的江志強、電影人李烈、杜篤之、張家魯等。至於六對伴郎伴娘中，只有李杏、丁巧唯是藝人，其餘全是新人的圈外朋友。

《流星花園》的漫畫家神尾葉子，親筆作畫送給高雋雅當作新婚禮物。（海納百川提供）

柴智屏女兒高雋雅出嫁，拍攝絕美婚紗。（雞與花環照相館提供）

小雅說，這幾天的她因為籌辦婚禮太忙碌，加上正在籌備新的戲劇作品，天氣變化大又一天到晚往外跑，所以就感冒了。不過她笑說，媽媽比她還要忙而且更勤於保養和健身，「我笑著跟媽媽說，為什麼我結婚，妳比我更認真準備自己？她還推薦我什麼眼霜很好用，彷彿她是新娘！」她爆料媽媽想當「宇宙無敵最美丈母娘」，她也不怕被超正的媽媽搶了風采，「母女一起美，媽媽開心我也開心！」

柴智屏女兒高雋雅出嫁，拍攝絕美婚紗。（雞與花環照相館提供）

柴智屏女兒高雋雅出嫁，拍攝絕美婚紗。（雞與花環照相館提供）

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