國民黨桃園市黨部、桃園市議會國民黨團及立委候選人，19日聯合召開「拒絕網路霸凌、抵制惡質網軍、全民協尋楊蕙如」記者會，抗議1450網軍東廠謀殺優秀外交官外，並要求檢調追查楊蕙如不斷擴大的金流、人脈真相，以及在鍵盤元凶所扮演的角色。（甘嘉雯攝）

呼籲全民協尋楊蕙如們！國民黨桃園市議會黨團及桃園市黨部19日召開記者會，認為總統、立委大選已進入倒數肉搏階段，1450網軍更是有恃無恐、無所不用其極在網路上對國民黨總統、立委候選人盡其可能抹黑，參選第一選區的立委陳根德更指稱，「人在國外恐有生命問題，躲在國內才是你的避風港」。

「反抹黑、楊蕙如踹共！」市黨部書記長李祐銘幫桃園第四選區立委候選人萬美玲喊冤，表示她最近就飽受網路攻擊，抹黑她議會零提案，但事實上她提案就有60件，黨團共同提案也有158件，相當離譜。

黨團書記長梁為超說，卡神楊蕙如所屬的2家公司近年拿了許多政府標案，如今楊蕙如神隱，網軍案真相未明，包括中央到地方，連立法院都淪陷，還包括台電、台灣菸酒、中油、台銀等國營事業都拿到標案，呼籲檢調應立即成立專案小組，清查楊蕙如所有金流與人流。

「難不成要等她把帳號、證據洗掉抹掉嗎？」第三選區的魯明哲要求司法機關去查金流，楊蕙如政府關係綿密，更曾用發票核銷補助款將近1億元希望司法調查儘速啟動。

而飽受網路抹黑的還有立委候選人呂玉玲，網路流傳一段她質詢國防部長馮世寬的影片，「太平島要出租出去？難道要放棄？消息是高層告訴她的，可靠的」馮回答說，他沒接到這個訊息，還反駁「沒聽過，消息不可靠」，「高層跟你這樣講，可能是要開玩笑」，呂說，所以他說謊囉，馮補一句「你以後不要相信他」。

市黨部及黨團表示，選前造謠、漫罵、汙蔑、扭曲，對網軍長期以來以假民調帶風向、假消息真抹黑，假輿論毀人格的網軍之亂，提出嚴正譴責及抗議，呼籲全民協尋楊蕙如們，共同找出「網路鍵盤殺人」的真相。

(中時 )