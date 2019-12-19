2019年，陽獅媒體集團喜訊連連，不僅旗下Starcom星傳媒體、Zenith實力媒體兩大品牌頻頻在各大比稿中告捷，用心為客戶打造的好作品也得到國際獎項的肯定，陽獅集團在具業界指標地位的《Campaign》Agency of the Year亞太地區年度最佳代理商評選中，更一舉拿下台灣最佳媒體代理商及大中華區最佳企業文化雙金獎，堪稱2019年度台灣媒體代理商集團中的最大贏家。

「此等『雙金』的肯定與殊榮，正是台灣陽獅媒體集團在不斷的變革與拓展中最佳的

成功寫照，」年中帶著令人驕傲的成績單榮陞集團執行長的張明玲說，「當企業在追求規模成長時，能同時兼顧全面且均衡的質量發展以及優質企業文化，實屬不易。」

Zenith實力媒體 台灣唯一「三金」媒體代理商

近五年內拿下三面台灣最佳媒體代理商金獎，實力媒體「第一名」的「實力」有目共睹。以The ROI Agency定位為核心，整合最優秀的人才和最完整的陽獅集團資源，運用策略與創

意為客戶創造更佳的投資成效，是實力媒體一路走來始終如一的承諾與堅持。一年來，實力媒體不僅在本業上先後斬獲GSK、新光三越、迪士尼、輝瑞等重量級客戶，更跨越媒體代理商角色，出色地完成了福斯電視網數位影音廣告亞太華文市場發展評估、美芯研時尚妝感彩染快閃店等專案。「無論是商業轉型顧問、趨勢分析這類大哉問的顧問案，或是要鉅細靡遺地兼顧美觀與實用的店面設計，我們都有最棒的專業團隊可以為客戶做到最好。」提到團隊，實力媒體總經理楊靄雲總是有掩不住的驕傲，尤其今年度台灣實力媒體的雀巢團隊在全球Zenith ROI Excellence Awards中拿下最佳campaign金獎，這份堪稱世界第一的榮譽，更讓她興奮不已，「從來自歐美、中國的強力競爭者手中贏得這個獎項，充分展現了The ROI Agency的極致肯定與榮耀。」

對台灣實力媒體來說，閃耀的第三面金獎不只代表了榮譽，更包含了深刻的意義。「2019是台灣實力媒體成立的20週年，20歲對一個人和一家公司，都是非常重要的里程碑，在這二十有成的一年再度得金，證明我們以ROI為本、不斷追求創新的方向是正確的！」楊靄雲總經理說，「每一位不斷突破自我的實力同仁，以及在背後給予實力最即時最完善支援的集團專業團隊，還有每位願意和我們一起挑戰開創未來的客戶，都是這面金獎不可或缺的一分子，我謹代表台灣實力媒體感謝大家。」

Starcom星傳媒體 台灣唯一最佳企業文化金獎

擊敗中港強力競爭者，為台灣榮獲第一面大中華區最佳企業文化金獎的星傳媒體，一向以Human Experience Company為業界所熟知。「雖然知道，卻很少有人能解釋什麼是Human Experience Company，」星傳媒體總經理李姿韻微笑著說，「我們不希望它只是提案或比稿時的策略，必須將Human Experience落實在星傳媒體的日常，深植在星傳人的每一個呼吸和脈搏裡。」語調雖溫婉，神情中卻帶著不可動搖的堅定。

但企業文化並非一朝一夕所能形成，於是星傳媒體的整個2019年馬不停蹄，忙碌得超乎想像。自年初起，星傳媒體的領導團隊以個人優勢為基礎，提出以達爾文、哥倫布、賈伯斯及德蕾莎修女為名的四大人本方案，設計一系列的Human Experience，不僅從各項活動體驗中凝聚全公司的共識，更發揮星傳的力量，將陽獅集團的創新思維和方案主動分享給客戶，讓客戶品牌和我們一起成長。「等於每個人都要負責兩份工作，一份為客戶，一份為星傳，」回憶起辛苦的過程，星傳媒體總經理李姿韻仍然感到十分不捨，「但團隊卻在完美執行四大星傳方案的同時，把客戶的提案和執行做到比以往更好！」在這一年裡，星傳媒體為麥當勞企劃的《1+1 IG小劇場》入圍亞太地區MMA Smarties的Most Engaging Mobile Creative獎項，IKEA《厲害了 我的窩》也得到大中華區艾菲實效獎的肯定，比稿更是連連告捷，先後拿下Mondelez、New Balance、保樂力加、燦坤、Sisley、費列羅等重要客戶，成績斐然。

「星傳媒體一直以來的核心信念就是以人為本，這次奪得《Campaign》大中華區的Best Culture金獎，成為目前台灣唯一贏得此殊榮的代理商，更是完美闡述了星傳的公司定位，」李姿韻說，「我們相信代理商最大的資產就是人，所以我們鼓勵並協助員工發揮自己的優勢，甚至將此優勢與公司的目標結合，再透由所有員工齊心合作，達成目標之餘，也讓星傳人在過程中更堅定對公司的認同與凝聚力！這獎是屬於所有曾經與現在為星傳付出過心力的星傳人，是你們一起創造了星傳獨特的文化。」對台灣星傳媒體而言，這面金獎只是個開始，李姿韻總經理充滿信心地說，「而我們也相信公司文化是帶領所有員工面對未來艱鉅挑戰、並讓星傳成長的最大武器！」不僅《Campaign》大中華區奪金，台灣星傳同時也在全球星傳的HX Awards Culture項目榮獲銀獎，優質的企業文化贏得了來自network內外的雙重肯定。

陽獅媒體集團執行長張明玲也大為讚許星傳這一年的努力，她說：「獲得這個獎項真的很不容易，競爭對手來自台灣、香港、中國三地，更廣含創意、數位、公關等各種型態的代理商！」張明玲強調，「但我始終認為，台灣具有深厚的文化底蘊及人文特色，一個成功的企業應該同時將此優質特色深植在企業文化中。我們多年來堅持屬於台灣星傳獨特的Human Experience特質，在此次榮得最佳企業文化的國際大獎中，得到最佳證明及肯定，進一步也體現了台灣的文化軟實力。」

關於陽獅媒體集團（Publicis Media）

陽獅媒體（Publicis Media）是全球陽獅集團（Publicis Groupe）旗下的四個業務模組之一，其他三個業務模組是Publicis Communications, Publicis.Sapient 和 Publicis Healthcare。陽獅媒體的全球CEO Steve King，領導星傳媒體（Starcom）、實力媒體（Zenith）、博丰數位（Performics）、精銳媒體（Spark Foundry）、突破傳播（Blue 449）及Digitas六個全球品牌，連同數位行銷優化、資料驅動的專家團隊，一起為客戶提供卓越價值，並助其實現業務革新。通過遍佈全球100多個國家和地區的23,500多名員工，陽獅媒體致力於幫助客戶擁抱現代媒體所帶來的商機。

(中時電子報)