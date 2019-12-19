中選會今日發布新聞稿表示，第15屆副總統候選人電視政見發表會將於明日(20日)晚間7開始，由公視及中選會官網同步直播。當天將會邀請余湘女士、前行政院長張善政、前行政院長賴清德三人進行政見發表會。

中選會說明，明日副總統政見發表會，規劃為每位候選人分3輪發表政見，每一輪10分鐘，共計30分鐘。至於三位候選人的發言順序，則依當日報到順序抽籤決定。

(中時 )