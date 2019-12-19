副總統政見發表會明登場 張善政、賴清德 院長級對決 17:332019/12/19 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨提名副總統候選人賴清德。 (翻攝賴清德臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中選會今日發布新聞稿表示，第15屆副總統候選人電視政見發表會將於明日(20日)晚間7開始，由公視及中選會官網同步直播。當天將會邀請余湘女士、前行政院長張善政、前行政院長賴清德三人進行政見發表會。 中選會說明，明日副總統政見發表會，規劃為每位候選人分3輪發表政見，每一輪10分鐘，共計30分鐘。至於三位候選人的發言順序，則依當日報到順序抽籤決定。 (中時 ) #政見發表會 #張善政 #余湘 #賴清德 #行政院長 也許您會感興趣 推薦閱讀 站台建中、台大學弟黃世杰 賴清德話匣子大開 17:182019/12/15 政治 蘇貞昌、賴清德、吳秉叡齊呼「三張選票顧台灣」 18:402019/12/15 政治 柯P：藍綠兩黨都墮落 賴清德當副手身不由己 19:132019/12/15 政治 重現「國瑜夜市」 張善政：大家太喜歡李翁月娥了 21:372019/12/15 政治 波特王遭解約 賴清德：看見這場選舉重要性、捍衛台灣主權 13:092019/12/16 政治 與毛巾業者座談 張善政允設毛巾專區 18:422019/12/16 政治 張善政和雲林軍公教座談 停止年金繼續砍 18:452019/12/16 政治 張善政承諾解決農民3大問題 提出3個未來 20:592019/12/16 政治 張善政雲林座談 允設毛巾專區 04:102019/12/17 地方新聞 挺韓將登場 張善政：挺韓人數表下架蔡的民意 12:232019/12/17 政治 政治熱門新聞 內幕曝光！韓國瑜戰力太強 逼得蔡英文脫稿了 - 政治 韓岳父砂石場開挖 38點完全乾淨 李明哲：蔡英文，上天一定會譴責妳 - 政治 台北萬華街頭民調 韓支持度網喊：我的老天 - 政治 韓為何重設特偵組？數據曝光... 網震撼：陳菊太扯！ - 政治 韓造勢年度空拍畫面出爐！網喊：感動 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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