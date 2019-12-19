新北市警海山分局今（19）日與華南銀行華江分行進行防搶演練，飾演歹徒的警員戴上小丑面具，持槍闖入銀行搶劫，路過民眾見狀以為拍電影，後在現場與演練車輛見到「攔截圍捕演練」字樣，這才恍然大悟。
海山分局表示，這次演練主要由畢業未滿3年的基層警員擔任演出， 意在加強新進警員經驗。演練過程中，歹徒在搶劫銀行時槍聲大作，震撼力十足，隨後在板橋重要交通道路跨轄至萬華地區實施攔截圍捕，情境逼真。
此外，本次演練運用新北市警局新建置的「車辨系統」，讓警方能得知歹徒車輛行經路線，預先佈署警網攔截圍捕，並在圍捕現場使用空拍機掌握歹徒動態，順利擒獲歹徒。
海山分局長林温柔表示，還有一個多月即將農曆過年，金融機構現金流動頻繁，民眾與銀行易成為歹徒下手目標，此次演練由整體快速機動反應，考驗警員如遇金融機構遭搶應變能力，強化攔截圍捕機制，建構全面治安網絡，達到防制機先，有效執行社會治安維護。
(中時 )
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