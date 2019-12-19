海山分局實施防搶演練，警員扮成小丑持槍行搶銀行。（海山警分局提供／王揚傑新北傳真）

女警扮演歹徒女兒，向歹徒親情喊話。（海山警分局提供／王揚傑新北傳真）

海山分局實施防搶演練出動空拍機。（海山警分局提供／王揚傑新北傳真）

新北市警海山分局今（19）日與華南銀行華江分行進行防搶演練，飾演歹徒的警員戴上小丑面具，持槍闖入銀行搶劫，路過民眾見狀以為拍電影，後在現場與演練車輛見到「攔截圍捕演練」字樣，這才恍然大悟。

海山分局表示，這次演練主要由畢業未滿3年的基層警員擔任演出， 意在加強新進警員經驗。演練過程中，歹徒在搶劫銀行時槍聲大作，震撼力十足，隨後在板橋重要交通道路跨轄至萬華地區實施攔截圍捕，情境逼真。

此外，本次演練運用新北市警局新建置的「車辨系統」，讓警方能得知歹徒車輛行經路線，預先佈署警網攔截圍捕，並在圍捕現場使用空拍機掌握歹徒動態，順利擒獲歹徒。

海山分局長林温柔表示，還有一個多月即將農曆過年，金融機構現金流動頻繁，民眾與銀行易成為歹徒下手目標，此次演練由整體快速機動反應，考驗警員如遇金融機構遭搶應變能力，強化攔截圍捕機制，建構全面治安網絡，達到防制機先，有效執行社會治安維護。

(中時 )