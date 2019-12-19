受到少子女化、偏鄉人口流失等影響，許多偏鄉小學學生越來越少，如位於新北市貢寮區福連國小全校僅有7名學生，福連國小校長梁均紘表示，雖然因為人數較少等限制，參與運動賽事時往往要全校參與，如日前參加運動會時，高年級的接力賽跑出現2年級的女孩。

梁均紘說，雖然宥於偏鄉等部分資源較為不足，但學校為每個孩子實施個別化教學，讓全校學生都能發揮所長。

喜憨兒基金會從2009年起推動「送愛到部落」，至今已有逾60萬份的愛心餐盒送往全台800所國小，今年與安泰銀行合作在1個月就募集到1萬5836份餐盒，今年送愛至福連國小。

安泰銀行提及，許多客戶聽聞此次活動後熱心參與，如南部某公司董事長劉先生回想起年輕時的辛勞，邀約公司員工共同捐款；也有另位客戶，認同此次活動，一口氣邀約200多人一起做愛心；安泰銀行指出，今年募集的1萬5836盒愛心餐盒，除了協助烘焙坊的憨兒能更有自信踏入人群、自力更生，也讓學童感受到關愛的力量。

(中時 )