日本福岡有一名租車公司業者在自己的IG上爆料，一名台灣女子日前在當地租車後發生事故，但他至今卻聯絡不上對方，現在賠償的事全部丟給他們，讓他氣得只好出此下策，公開對方的護照，希望大家幫他找人。經過一個下午，該業者刪除了貼文，他表示，當事人已經來店解決此事，感謝合作的大家，同時也很抱歉此事所引發的騷動。

這名租車業者透過IG帳號Sawada Teru貼出一名胡姓女子的護照，他表示，這名台灣女子16日在福岡市博多區租車，發生事故後卻直接逃逸，完全不出面和公司談賠償，甚至請警察致電對方登記的電話號碼，卻還是完全聯繫不上，研判對方可能在今天搭機逃回台灣。

對此，這名業者無奈在IG上透露，公司沒遇過這樣案例，對於後續的處理特別感到為難，他直言，「快要變的討厭台灣了，雖然這樣公開別人資料的方式或許會遭到批評，但他走投無路了」，最後他也補充，如果有人認識，請幫忙通知他，他會很快地刪除這則貼文。

而根據《東森新聞雲》報導，胡姓女子的友人表示，胡女在事發當下，有報警處理並聯絡保險公司，車子也是由保險公司拖走的，根本沒有所謂的肇逃，她人現在還在福岡，這段時間也沒有收到任何租車公司的電話。

該則貼文確實已經刪除，胡女也已和租車業者聯繫上，業者最新的PO文表示，對方有到店裡解決問題了，因此刪除了稍早的PO文，同時很抱歉造成大家的麻煩，感謝大家的合作。

(中時電子報)