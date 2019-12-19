央行今舉行108年第四季理監事會，央行維持政策利率連14凍。央行預測明年GDP為2.57%。至於物價CPI，央行預測明年CPI及核心CPI年增率分別為0.54%及0.49%，通膨展望平穩。

央行指出，明年國際貿易情勢尚未明朗、中國大陸經濟放緩、地緣政治風險仍存等諸多不確定性，將是影響全球經濟前景的重要因素。此外，主要經濟體貨幣政策動向，亦將影響國際資金移動及金融市場穩定。

央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.375%、1.75%及3.625%。

對於第三季以來新台幣匯價走升，挑戰30元整數大關，央行表示，新台幣匯價原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素(如短期資金大量進出)與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

央行今天公布的台灣一年定存實質利為0.525%。

(時報資訊)