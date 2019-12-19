央行今公布明年M2年成長目標區間為2.5%~6.5%。央行表示，未來不再逐年設定。若M2成長率續偏離上述區間或發生結構性改變，央行將進行檢討，適時調整。

央行今天也公布明年理監事會4個季度的召開時間:3月19日，6月18日，9月17日及12月17日。

(時報資訊)