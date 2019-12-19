《金融》央行：明年M2年成長目標區間2.5％~6.5％ 17:052019/12/19 時報資訊 任珮云 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 央行今公布明年M2年成長目標區間為2.5%~6.5%。央行表示，未來不再逐年設定。若M2成長率續偏離上述區間或發生結構性改變，央行將進行檢討，適時調整。 央行今天也公布明年理監事會4個季度的召開時間:3月19日，6月18日，9月17日及12月17日。 (時報資訊) #成長 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英辣政績多辣？ 04:092019/12/15 專題周報 陸明年經濟成長目標 擬設定6％ 04:102019/12/16 話題觀察 保2有望 國泰台大估2020年台經濟成長2.3％ 15:112019/12/16 財經 國泰：明年經濟成長最高衝3％ 04:102019/12/17 財經要聞 台綜院估台明年經濟優於今年 GDP成長2.63％ 15:552019/12/17 財經 升值卻未爆量 匯市買賣很自制 防央行出重手 04:102019/12/18 財經要聞 瑞典央行擬終結負利率 04:092019/12/19 全球財經 全球經濟依然乏力 中經院估台2020年經濟成長2.44％ 10:092019/12/19 財經 澳洲11月失業率下滑 澳央行可望暫緩降息 10:252019/12/19 財經 韓國調降明年經濟成長預估 13:452019/12/19 財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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