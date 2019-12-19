鴻海（2317）為回饋地方、強化消防安全，今（19）日宣布捐贈新北市土城區頂埔消防分隊消防衣褲鞋16套、空氣呼吸氣瓶10組，總價共48萬元，希望藉此拋磚引玉，讓更多民間企業、地方社團共同關心地方防救災工作，展現官民攜手確保民眾安居樂業的決心。

鴻海表示，集團支持「打火兄弟」行之有年，去年底便攜手土城區廠商協進會，共同捐贈救災設備感謝頂埔消防分隊，包括熱顯像儀器、光纖式照明索及2.5吋救災消防水帶等各式救災裝備器材，強化消防分隊救災效能。

在防災合作推動部分，鴻海每年「安全健康月」的消防闖關活動，由新北市提供全市唯一的地震體驗車，讓虎躍廠、頂埔廠、民生廠及中山二廠同仁體驗，也支援消防緊急應變系列講座課程講師，攜手提升災害應變能力。

今日代表出席捐贈儀式的鴻海台北總務總處長梁立信表示，鴻海中山二廠去年4月突發火警事件，鄰近各區消防隊皆出動人力支援，所幸火勢迅速撲滅，未造成人員傷亡，希望透過捐贈消防設備表達感謝之意。

代表受贈的新北市消防局副局長陳崇岳表示，為提升消防人員救災安全，第二套消防衣褲鞋是新北市消防局目前努力方向，感謝鴻海慷慨解囊，捐贈頂埔分隊消防衣褲鞋、空氣呼吸氣瓶等設備。

(時報資訊)