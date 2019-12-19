對於18日的總統候選人政見會，陳鳳馨驚訝表示，韓國瑜表現怎麼這麼好！而蔡英文信心不足！唐湘龍分析，韓國瑜就是在對「庶民」講話，講話有溫度的韓國瑜回來了，講話Touch到庶民的韓國瑜又回來了！

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間7時在華視登場，蔡總統穿著鐵灰色西裝搭黑色針織衫與深色長褲；韓國瑜穿白色襯衫、深色西裝外套，頭戴繡有中華民國國旗的帽子；宋楚瑜則身穿淺橘色亞麻西裝外套與一貫的橘色領帶應戰。

對於18日的總統候選人政見會，唐湘龍與陳鳳馨在《Yahoo TV》政論節目《觀點-正經龍鳳配》表指出，韓國瑜表現令人驚艷，陳鳳馨表示，他很擔心韓國瑜會不會冒出甚麼話來，唐湘龍笑說是不是對韓國瑜沒信心！

陳鳳馨接著說，她很意外，韓國瑜表現怎麼這麼好！唐湘龍補一句，是「非常好」！

至於蔡英文表現，陳鳳馨說是「如此的不上軌道」，讀稿狀況嚴重程度，出乎意料之外，既然是政見發表會，只要把稿子背好就好了，但蔡英文後來真的緊張，緊張到要把稿子拿很高來看，似乎準備不足，到後來變成信心不足！

唐湘龍質疑，蔡英文到底講給誰聽？已經搞不清楚，因為政見會根本是為了現任總統準備的，當有媒體民調大幅領先，竟然都採取八卦式的攻擊，根本不像，也是在「背」故事；陳鳳馨也很驚訝，蔡英文把故事也講得很冷，沒有感情。

陳鳳馨指出，蔡英文講政績乏善可陳，願景是「零」，唯一願景就是讓她繼續做下去！

唐湘龍分析，韓國瑜就是在對「庶民」講話，庶民不知道從哪裡來、不知道往哪裡去，就像去年造勢的感動！講話有溫度的韓國瑜回來了，庶民有被Touch到的韓國瑜又回來了！陳鳳馨補充，從來沒有看到候選人心理素質這麼強的！

(中時電子報)