首場總統政見發表會昨登場，藍營台中市立委第五選區候選人沈智慧19日指出，力挺韓國瑜「當選要恢復特偵組，清查貪官汙吏」說法，2020大選，國民黨要贏回「中華民國清廉政治時代」。她力拚連任成功，立法院問政、監督特偵組，讓貪污犯永遠無假釋。

選戰倒數，國民黨立委沈智慧至北屯區旅順公園拜票，受公園婆婆媽媽、大小朋友歡迎；沈智慧說，肅清貪官污吏，國庫不流失，政府可編列更多的預算，運用在兒童保護工作，落實「兒童權利公約施行法」保護兒童權益，除了有完善的托育服務、減輕家庭照顧負擔。

沈智慧除了掃街拜票，並巡視公園設施，大讚台中市長盧秀燕上任後積極營造友善育兒環境，除打造「台中美樂地」計畫，老公園改造翻新。她持續關注兒童受保護、教育權等，讓未來主人翁平安、快樂成長。

沈智慧另提到，近年來台灣虐童事件頻繁，手法愈來愈殘酷，深感痛心、零容忍，今年5月10日曾提「虐童致死者可處死刑」修入法律，未來將繼續奮鬥，呼籲選民支持國民黨立委國會過半，全力守護兒童人權。

(中時 )