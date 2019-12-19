遠航停飛嚴重衝擊台金線交通往來，金門縣府觀光處長丁健剛今（19）日赴台拜會百麗航運、交通部民航局，針對明年1月選舉、春節及2月的金門馬拉松，協調加開班機、軍機或專船，以滿足台金航線運能需求，保障鄉親及旅客權益。

縣府表示，遠航停飛帶來台金線的疏運壓力，縣府努力開闢對台交通的新管道，除建請交通部航港局研議將高速客輪納入疏運計畫，今天更由觀光處長丁健剛率員拜會百麗航運，商討高速客輪提供台金間客運服務的可行性，雙方並就相關執行細節交換意見，期盼在各項條件評估許可下，提供鄉親往來另一交通管道。

丁健剛一行也馬不停蹄拜會民航局，說明縣府團隊關注鄉親權益的立場，強調無論遠航是否復航，交通部均應保障離島居民行的權益，對於加開班機、軍機或專船，相關航班、航線的運能規畫都不能少。民航局也允諾近期發布第2波春節加班機訊息給鄉親，儘量彌補第1波及遠航停航的缺口。

(中時 )