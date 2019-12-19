中央銀行發布2020年四次理監事聯席會議的預訂日期，仍維持每季召開，全年總計為四次會議。

2020年央行四次理監事會議的時間，各為3月19日、6月18日、9月17日、12月17日。並且於每次會議後舉行會後記者會，發布最新的貨幣政策決議。

(工商 )