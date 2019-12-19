央行發布 明年4次理監事會議時間 17:092019/12/19 工商 呂清郎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行發布2020年四次理監事聯席會議的預訂日期，仍維持每季召開，全年總計為四次會議。 2020年央行四次理監事會議的時間，各為3月19日、6月18日、9月17日、12月17日。並且於每次會議後舉行會後記者會，發布最新的貨幣政策決議。 (工商 ) #會議 #理監事 #發布 #2020 #時間 也許您會感興趣 推薦閱讀 突然當機 網笑：蔡英文是不是被韓嚇到了？ 09:112019/12/19 政治 韓回防高雄高招！他觀察基層轉向了 09:332019/12/19 政治 駁韓說法 蘇揆：觀光客不可能拿轉機人數灌水 10:272019/12/19 政治 挺韓、罷韓遊行周六高雄大對決 交管看這邊！ 11:062019/12/19 政治 蔡韓政見會駁火 幕僚澄清：全靠蔡臨場反應 14:062019/12/19 政治 《文創股》新品＋改版，紅心辣椒：明年要夠嗆 14:152019/12/19 財經 雨的遊行「平時不買CD的人 看過來！」22日登台開唱 15:122019/12/19 娛樂 不滿同志友人票投小英 劉樂妍含淚怒投他：走著瞧 15:012019/12/19 娛樂 酸蔡英文讀稿還編故事 名嘴轟：妳生病了 16:012019/12/19 娛樂 返鄉列車啟動！台鐵局公布選舉加班車次 16:432019/12/19 生活 熱門新聞 好市多當小七逛 男1個月後收帳單傻眼 - 生活 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 投票》首場電視政見會 韓蔡宋誰表現最好？ - CTnews網路投票頻道 ivoting 內幕曝光！韓國瑜戰力太強 逼得蔡英文脫稿了 - 政治 王金平即將歸隊挺韓？ 港媒：再不挺怕來不及 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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