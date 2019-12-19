台東市1名機車騎士疑似與1台自小客車發生行車糾紛，理論過程中，遭對方動手推擠，使得手腕受傷，機車騎士一路跳針直狂喊「叫警察」，甚至吶喊到「破音」，自小客駕駛看見機車騎士如「唐僧」狂念「緊箍咒」，受不了只好駕車離去，機車騎士追不上後，心有不甘隨後到警局報案。

民眾將這段行車糾紛影片PO上網，從影片中看到機車騎士頻跳針狂喊「叫警察」，自小客車駕駛受不了，怒嗆機車騎士「你爸是沒有空跟你玩拉」、「叫玩了嗎」，但機車騎士仍是跳針狂說「叫警察」。

自小客車車主受到機車騎士緊箍咒般「攻擊」，只能跳上車駕車離去，機車駕駛心有不甘還騎著機車跟在自小客車旁，狂喊「叫警察」，甚至使出吃奶的力量喊到破音。

機車騎士隨後到派出所報案，其稍早騎乘機車於康樂橋往市區方向時，與另一輛自小客車因為行車糾紛，理論過程中，遭對方動手推擠，使其手腕受傷。

經中興所員警了解案情後，依規定受理報案並主動告知民眾可先至醫院驗傷，並於6個月內提出告訴，告知當事人相關權益。

台東警察分局呼籲各位駕駛朋友，駕車時應遵守交通規則，並保持心平氣和，如與他人發生爭執時應立即報警處理，切勿意氣用事。

(中時 )