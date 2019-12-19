彰化縣消防局第二大隊暨員林西區分隊新建辦公廳舍去年底就竣工，耗時一年完成內部設備裝修，日前通過驗收，今天正式揭牌啟用。（謝瓊雲攝）

親自出席主持剪綵及揭牌儀式的彰化縣長王惠美(右)代表接受民間捐贈的 消防車輛。（謝瓊雲攝）

煌由家屬代表捐贈兩輛小型消防水箱車。（謝瓊雲攝）

歷經40個月興建，彰化縣消防局第二大隊暨員林西區分隊新建辦公廳舍，19日落成啟用，彰化縣長王惠美親自主持剪綵及揭牌儀式，已故員林義消中隊長曾任煌也由兒子曾隆茂代表捐出二輛小型水箱車，遺愛人間。

工程2016年9月開工，去年11月7日竣工，直到今年10月通過驗收，歷時40個月終於落成啟用；主建物包含地下1層、地上6層辦公廳舍、消防車庫及周邊景觀美化，連同內部設備費用共編列1億1465萬元經費，總樓地板面積約4056平方公尺，完工後成為員林大道上嶄新地標，將肩負員林市與鄰近埔心、大村及永靖等鄉鎮災害搶救重任。

王惠美表示，曾任煌是彰化義勇消防隊員，在擔任員林義消中隊長時退休，轉任顧問團副團長，投注許多心力在消防業務，熱心公益是義消典範，日前仙逝享夀75歲，仍心心念念消防救災救護工作，令人感佩。

曾隆茂表示，為完成父親生前遺願，共捐出2輛小型水箱車分別給員林及員林西區兩分隊，並依照轄區特性配置高壓水霧滅火系統，方便救災；他強調只要有需求，未來會持續捐贈小型水箱車給予消防局無償使用，盼能拋磚引玉，將小愛轉化為大愛。

(中時 )