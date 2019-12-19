霧峰林家「蓉鏡齋」堪稱全台目前保存最完整的私塾，修復後內部古色古香，展現早期建築工法。（林欣儀攝）

興建於1837年的國定古蹟「蓉鏡齋」早期是霧峰林家的私人書院，曾出過5位舉人、秀才，於九二一地震時毀損嚴重，文化部與林家後代攜手修復，19日舉行竣工揭牌典禮，場面熱鬧而盛大。林家後代強調，修復後的蓉鏡齋將結合地方教育、文化，盼古蹟獲得充分活用。

在熱鬧的揭牌儀式後，「蓉鏡齋」牌匾重新展現風采。負責修繕的林家頂厝後人、明台高中董事長林芳媖指出，蓉鏡齋的修復始於2016年，經專家、學者現勘，決定保存全部倒塌的建築、半倒部分則重新修復，許多教師、學子來此研究台灣早期建築工法、感受匠師智慧，讓古蹟富含教育意義。

堪稱全台目前保存最完整的私塾，蓉鏡齋原本為霧峰林家的「起家厝」，林獻堂的父親林文欽變更其設計，採二進書院格局、仿孔廟建築，將蓉鏡齋作為教育林家後代的私家書院，其象徵霧峰林家從原本的武功治世轉為文風傳家，開啟林家教育先河。

這項修復工程由文化部出資49％、林家後代出資51％，全部木料採用台灣阿里山檜木。林家後人、明台高中副董事長林承峯指出，霧峰林家不只是一個建築物，而是全國最大的古蹟建築群落，未來將結合地方與文化、教育共同發展，接下來會邀請管絃樂、爵士樂等優秀藝術家演出，也將舉辦各類活動，讓蓉鏡齋成為文化園地、外國人到台灣必訪之地。

(中時 )