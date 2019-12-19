對於果粉來說，今年是頗為值得記憶的一年，因為蘋果推出了多個全新服務，Apple New+線上雜誌與新聞訂閱服務、Apple Arcade遊戲訂閱服務，以及 Apple TV+ 原創影集訂閱服務等(Apple News+目前尚未在台上線)。在即將邁向 2020 年的一刻，蘋果方面也針對 Apple TV+ 公布了不少最新進度，要持續放大平台影響力與吸引力。

新劇加入陣營

在《晨間直播秀》(The Morning Show)以及《太空使命》(For All Mankind)都將在本周邁向第一季尾聲(共10集，每周五更新一集)之際，Apple TV+ 官網公布了一些即將加入平台的新劇進度。包含《Little America》即將在 2020 年 1 月 17 日上架，且將循原創影集《狄金森》(Dickinson)的模式，一次上架第一季完整內容(共8集)，且已經確定將會續訂第二季。《Little America》是以美國移民為主題的單元選集，由電影《愛情昏迷中》(The Big Sick)的編劇 Kumail Nanjiani 和 Emily V. Gordon 再度聯手，話題性十足。

除此之外，Apple TV+ 也將推出旗下首部喜劇影集《Mythic Quest: Raven’s Banquet》，將由因美國情境喜劇影集《酒吧五傑》(It's Always Sunny in Philadelphia)而聞名的 Rob McElhenney 主演並擔任製作人，講述在主角們身處電玩工作室的人際互動。預計第一季內容共 9 集，將會在 2020 年 2 月 7 日上架，一次完整播出。

除此之外，繼將歐普拉(Oprah Winfrey)的《書友俱樂部》(Oprah's Book Club)搬到 Apple TV+ 後，蘋果近期也宣布將推出由歐普拉主持、奧斯卡提名製作人 Kirby DickAmy Ziering 所製作的全新紀錄片。當前片名未定，但將會專注討論音樂產業當中的不當性行為，討論相當嚴肅的議題。

在此之外，Apple TV+ 也已經訂購由在《最黑暗的時刻》中主演了前英國首相邱吉爾而摘下奧斯卡最佳男主角的 Gary Oldman 所主演的影集《Slow Horses》，內容講述一群英國情報員因為犯了重大錯誤，被流放到MI5的Slough House部門的故事。另外也購買了由班‧史提勒(Benjamin Edward Stiller)執導，Adam Scott加入製作及主演的影集《Severance》。

另外，由Wanda Sykes製作，名為《Visible: Out on Television》 也將在 Apple TV+ 上播出，該系列由電影製作人 Ryan White 和 Jessica Hargrave 創作，共有五集，講述電視作為一種影響美國人良知的重要媒介的重要性，以及LGBTQ運動如何塑造了電視的內容。預計在 2020 年 2 月 14 日在 Apple TV+ 上架。

盤點續訂第二季的 Apple TV+原創影集

根據目前 Apple TV+ 公布的資訊，以下影集都已經確認續訂第二季，包含《晨間直播秀》、《太空使命》、《末日光明》、《狄金生》、《靈異女僕》以及《Little America》。

依照目前已經上架的內容來看，Apple TV+ 上的內容已經滿豐富的。趁著年底的空閒時間，在周末或晚上就可以把握時間追起來囉。可執行 2019 年最新作業系統的蘋果設備(除 Apple Watch)都可觀賞 Apple TV+ 上的內容，可免費體驗 7 天，之後可以 NT$ 170 的月費訂購，或選擇更優惠的年費訂購方案。iPhone 11系列等購買新機的用戶，更可以免費體驗 Apple TV+ 一年，可把握機會來兌換使用。

(中時電子報)