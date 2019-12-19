陸美終於簽定首階段的貿易協議，然而，貿易戰對於美國農民的衝擊深刻，加上美國今年在農業州的洪水災情，導致美國當地農民面臨破產的人數到達近8年最高水位。

據美國官方統計數據顯示，截至今年9月，有580件農民申請破產案件，與去年同期468 件相比增加24%。受最大衝擊的，就屬中西部各農業州，其中又以威斯康辛州的破產人數48人居冠，內布拉斯加州、堪薩斯州以 37 人居次，緊接著是明尼蘇達州31 人。

美國農業部2018年先是祭出120億美元（3730億元新台幣）的農民補助計劃，彌補美國農民在陸美貿易戰受到的損失，2019年再度推出總計160億美元(約4960億元新台幣)的農業補助，美國總統川普還大誇這些農業補助已經彌補貿易戰衝擊，但大豆協會副總裁Bill Gordon就反駁，指稱這些農業補助根本無法反應美國農業社區遇到的困境，當地農民就表示，今年的收入僅過往的一半。據今年7月數據顯示，與前一年表現比較，美國出口至大陸的大豆驟減80%。

預計至2019年年底，美國農業債務將達到，4160 億美元，創下歷史新高，加深美國農民破產激增的疑慮。陸美貿易爭端讓美國農民收益下降，美國農業事務聯合會執行副總裁 Dale Moore就提到，過去大陸每年至少會購買200億美元的美國農產品，但今年大幅縮水至75~78 億美元。

上周陸美達成首階段貿易協議之際，美方聲稱北京當局已經承諾會採購400~500億美元的美國農產品，美國農民也有望緩解困境，先前陸方就以1000萬噸的美國大豆關稅豁免配額，在達成協議前夕，就傳出陸方將增加對美國農產品關稅豁免配額，但在達成協議後，美方所稱陸方將大量採購美國農產品的確切數量，陸方至今仍無正面回應。

(中時電子報)