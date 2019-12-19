因不滿統促黨總裁張安樂之子張瑋，經營的華夏大地旅行社涉嫌暗渡中國官員非法入台，遭到檢警搜索一事，在臉書發文懸賞100萬元肢體暴力「教育」不肖檢警，被簽分偵辦恐嚇罪的再生受刑人中心社長董念台，19日經檢警偵訊後，下午在台北地檢署正式向社會公開道歉並兩度鞠躬，董念台說，他是江湖個性，遵守江湖道義，不對就是不對，不管以後發展怎麼樣，對社會要有基本交代。

董念台表示，這一次讓他覺得很訝異，沒想到一時魯莽帶給社會不良示範，在這裡他鄭重向司法單位、邱豐光、黃明昭、林達等家人或子女道歉。他道歉理由是因為他的江湖個性，遵守江湖道義，不對就是不對，不管以後發展怎麼樣，對社會要有基本交代。

董念台強調，如果身為再生受刑人服務中心負責人，不顧江湖道義的話，以後任何抗爭抗議行為，相對的社會大眾也會不信任。所以，鄭重向邱豐光、黃明昭、林達等家人或子女再次鄭重道歉。

董念台說，有關他個人一時衝動，帶來一些司法上傷害，或者說日後可能有其他不好影響，我願意承受並接受，希望司法公信力被他傷害以後能再回復。

北檢在偵訊董念台之後並未對他強制處分，訊後將他請回。

(中時 )