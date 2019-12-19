看好奈米藥物劑型市場潛力，中化（1701）參與巨生生醫D輪募資成為重要的策略夥伴；中化除投資巨生股權外，也取得該公司的奈米微胞技術授權，以推動未來品項開發，加速上市產品的量產及市場行銷。

巨生專注奈米藥物與劑型開發，已成功運用奈米微胞藥物平臺開發新藥，完成多項臨床前期的開發，該公司2017年起，即中化進行策略合作磋商，就發揮技術平臺的運用與提升產品的價值共同討論，並投資入股。

巨生總經理王先知表示，該公司奈米微胞技術主要將疏水性藥物透過高分子聚合物的包覆技術，將疏水性藥物轉變為親水性藥物，並且能維持在奈米等級大小，具有能減少疏水性藥物溶劑的副作用、增加給藥劑量及緩釋放等好處。而中化的加入將使公司未來的開發品項更加貼近市場的需求，加速更多新劑型或是新應用的產品開發，期望巨生能成為奈米藥物研發的領導者。

目前巨生奈米微胞技術平臺的第一個產品MPB-1734，已經完成公司內部的開發準備，預計在 2020 年展開臨床一期試驗。

另外，巨生兩項在臨床二期試驗的產品亦有突破性的進展，MPB-1514是目前市面上唯一一支非醣類製作的注射型鐵劑，截至目前為止已經完成30名受試者的試驗；MPB-1523 MRI肝細胞癌顯影劑截至目前為止亦完成30名受試者的收案，預計2020年能完成前述兩個臨床試驗；各品項開發進行順利，發展前景可期。

(工商 )