中日韓自貿協定會議21日於北京舉行 17:242019/12/19 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中日韓自由貿易協定首席代表會議將於21日在北京舉行。中國商務部副部長王受文、韓國產業通商資源部通商交涉室室長呂翰九、日本外務省國際貿易和經濟特命全權大使香川剛廣將率團與會。 香港信報19日報導，中日韓三方將就加快談判速度方案進行討論，爭取實現較「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）更高的貿易自由化水準。 韓國產業通商資源部表示，隨著目前貿易保護主義抬頭，全球經貿環境不確定性猶存。政府將為力促達成高水準、框架性、互利互惠的中日韓自貿協定繼續努力。 (工商 ) #貿易 #協定 #日韓 #中日 #資源 也許您會感興趣 推薦閱讀 邁向觀光大國 蔡英文：2030年要創兆元產值 11:512019/12/16 政治 時隔3年半 日韓重啟貿易局長級政策對話 14:412019/12/16 國際 春節推動辦卡潮 北富銀J卡三周新增20萬卡 15:242019/12/16 財經 美專家：本次協議獲勝是北京與川普 不是美國 20:182019/12/16 兩岸 USMCA變卦，墨西哥改口稱未看清協定細節 20:312019/12/16 國際 心冷了！貿易協議能否發大財 美農民吐出心底話 10:472019/12/17 國際 萊海澤建議升高對歐洲貿易戰，縮小貿易逆差 19:152019/12/18 國際 總統政見發表 蔡英文：台灣是中美貿易戰的贏家 20:172019/12/18 政治 《產業》這一鍋明年加速展店，擬進軍日韓 16:482019/12/19 財經 《營建股》日韓名店跳過台北，進駐台開花蓮新天堂樂園 17:222019/12/19 財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 藍不分區立委驚見「股神」？財產申報曝光 - 財經 台積電5奈米助攻！ 華為下一代5G處理器爆逆天性能 - 即時 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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