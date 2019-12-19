中日韓自由貿易協定首席代表會議將於21日在北京舉行。中國商務部副部長王受文、韓國產業通商資源部通商交涉室室長呂翰九、日本外務省國際貿易和經濟特命全權大使香川剛廣將率團與會。

香港信報19日報導，中日韓三方將就加快談判速度方案進行討論，爭取實現較「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）更高的貿易自由化水準。

韓國產業通商資源部表示，隨著目前貿易保護主義抬頭，全球經貿環境不確定性猶存。政府將為力促達成高水準、框架性、互利互惠的中日韓自貿協定繼續努力。

(工商 )