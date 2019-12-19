國民黨總統參選人韓國瑜今（19）日在臉書表示，昨天（18日）在政見發表會我主張重新設立特偵組，來清查弊案政府高官的弊案，我認為當總統的執政團隊弊案叢生，難道蔡英文總統還可以避重就輕完全不用負責嗎？韓國瑜強調，只有獨裁國家的總統可以只許東廠肥貓禍營私舞弊、不讓特偵執法為民除害！

韓國瑜說，這幾天高雄債務問題備受討論，前高雄市長、現任總統府秘書長陳菊女士，對於高雄過去負債三千億的問題，僅僅說了一句「我還的比借的多」，那請問債務是如何累積到3,300億？我們上任的一天就承擔了下來，光是利息每年要付出21億，平均每個高雄人負債近9萬元。而普悠瑪、蘇澳斷橋、慶富案，都和前高雄團隊有關，這些問題高官辭地方就升中央，有關係就沒關係，繼續掏空中央，怎麼和人民交代？

韓國瑜質疑，民進黨砍掉軍公教年金說政府沒錢，卻在前瞻8,800億、選前大撒3,000多億元，要蓋連高雄屏東鄉親都不認同的高鐵東延，在沒有完整評估下，台南港尾溝豆腐渣工程完工19天即崩塌，民進黨四年來從來都不是為了人民好，油水弊案花人民的納稅錢作秀，或許不是為了選票而是為了鈔票，政府高官責無旁貸。

在此同時，韓國瑜說，蔡英文任命的監委陳師孟卻大動作申調法官，已逾越監察權分際，已不當干涉司法審判及偵查權之自主獨立，我們還要放任東廠再現嗎？韓國瑜重申，「重設特偵組」是我認為要負起選民對換黨執政的期待，也是對執政團隊的清廉自我要求。

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