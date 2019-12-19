校內圖書館旁連通走廊，陰暗老舊、漏水頻頻，校方獲校友援建書屋。（海大提供／許家寧基隆傳真）

海大校友李清郎（左2）慨捐千萬為學校打造「宏廣書屋」。（海大提供／許家寧基隆傳真）

最棒的耶誕禮物，國立海洋大學圖書館、綜合二館間的走廊，陰暗老舊、漏水頻頻，路過學子相當困擾，校方獲校友李清郎捐助1000萬元，將老舊閒置空間打造140坪大的彩繪玻璃書屋，日光投射繽紛光影、夜晚充斥浪漫氣氛，成為校內休憩熱點。

校長張清風表示，19日開幕的「宏廣書屋」原來只是校園內兩棟大樓之間的連通走廊空間，去年河海工程系校友李清郎受邀返校參訪，他帶領同是雄中小學弟信步校園，求學記憶歷歷在目，途經至此，得知校方有意增設閱讀空間，當場允諾捐助千萬，嘉惠學弟妹。

玻璃書屋約140坪大小，以四周牆面由鋼構及強化玻璃所搭建，屋頂則是配製五顏六色的強化彩繪玻璃，除了自然採光之外，太陽光自上方投射下來產生繽紛的光影，夜晚讓人感到平靜溫暖，充滿文青品味的空間，被學生稱為「海大的彩色書店」。

書屋落成後，不但是學子補充精神糧食或體力的好地方，李清郎現任職於力晶積成電子公司經理，校方取用李的兩個兒子宥宏、宥廣各一字，命名「宏廣書屋」，象徵回饋與薪傳之意，李也希望兒子懷有取之於社會，用之於社會，時時刻刻存著感恩之心。

海大表示，宏廣書屋是一間校園複合式書店，19日起正式開幕由五南文化廣場及良師塾人文食飲進駐營業，除了販售圖書文具，也提供咖啡輕食，成為學子補充精神糧食或體力的好地方，即日起至年底，全館圖書文具享折扣，臉書粉絲團留言還可抽商品折價券。

(中時 )