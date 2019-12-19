智冠(5478)子公司遊戲新幹線今日宣布與北京網元聖唐娛樂科技合作，取得旗下上海燭龍最新研發3D仙俠端遊力作《古劍奇譚網路版》台港澳代理權，預計明年第1季推出。

遊戲新幹線副總經理張益民表示，遊戲新幹線自2002年成立以來，深耕台港澳大型遊戲在地化營運服務，代理超過百款多元題材的遊戲產品，這次與上海燭龍合作，引進端遊《古劍奇譚網路版》，將全力提供最好的營運服務，帶領玩家再次感受線上遊戲獨特的魅力所在。

自《古劍奇譚》第一代單機遊戲推出後，以精彩紮實的故事情節吸引玩家目光，並推出《古劍奇譚二》、《古劍奇譚三》單機續作成功取得市場迴響及玩家好評，深厚的IP內容也登上電視劇、小說、電影等衍生創作。研發團隊集合三代單機遊戲大成，歷時三年精心製作出以《古劍奇譚網路版》，將IP多年來累積的深度與廣度完整發揮。

《古劍奇譚網路版》2018年獲得金翎獎『玩家最期待的網路遊戲』，遊戲體驗捨棄市場主流，採用近年來少見的時間制收費，並實現沒有VIP系統、永不販售影響遊戲平衡的屬性道具等承諾，讓玩家在公平的遊戲環境下，品味開發者精心創作的所有玩法。

(時報資訊)