台開(2841)集團花蓮新天堂樂園人潮越來越多後，吸引知名商家進駐，日韓兩家國際品牌名店紛紛跳過台北，首選花蓮作為海外展店的第一家店，同時都在12月31日開幕。台開指出，韓國設計選品潮店-「NoTag」首選花蓮，是亞洲唯一、台灣唯一的旗艦店，另外，特為花蓮客製化新品牌日本「圈圈泡芙」，也將在花蓮初登場，新天堂樂園所帶來的商機潛力已獲國際肯定。

韓國設計選品潮店「NoTag」將韓國文創風、設計力帶到花蓮，網羅了300多個韓國設計師品牌商品，目前於東大門DDP設計廣場、現代百貨、Galleria百貨及樂天塔共有13家設計選品店門市，以後可免代購，就可到花蓮買到韓國設計師品牌100%正品，且計劃結合花蓮地方特色，設計推出花蓮獨家限量商品。12月31日花蓮開幕當天，特別邀請KOL網紅知名度相當高的李函(Kiwi Lee)到現場參加開幕剪綵，李函是台韓混血，IG有超過30多萬追蹤粉絲人數，除了是KOL 外，也是相當知名出色的模特兒。

日本的「圈圈泡芙」首次在台灣登場，就首選花蓮，並為花蓮客製化新品牌—「CHOU RINGS圈圈泡芙」花蓮新天堂樂園首店，將北海道最純淨天然的味道帶進台灣，日本獨門配方、堅持新鮮現烤，品嚐純手工的外酥內軟，並結合在地花蓮花生首推好食花生等圈圈泡芙，將於12月27日開始試營運，12月31日正式開幕。圈圈泡芙與近來在台灣知名之Laetitia泡芙(拉提莎)屬同一家日本集團，拉提莎目前在日本、越南、台灣北中南等皆有分店，且將持續展店。

(時報資訊)