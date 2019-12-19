台北市交通局規畫3線接駁公車，疏散跨年人潮。（台北市交通局提供／張薷台北傳真）

北市跨年晚會31日晚上6時30分在市府前廣場舉行，知名樂團五月天開場，信義區計畫區晚間7點起實施3階段交通管制措施，車輛只出不進，由於今年晚會舞台加大，市府廣場提前2天交管，今年台北捷持續42小時不收班，人潮上看300萬人次，蕭敬騰將在捷運發聲一起跨年倒數。

北市交通局表示，信義計畫區自31日晚上7時起實施3階段交通管制，第一階段晚上7點至8點，松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進。第二階段晚上8點至10點，納入逸仙路（忠孝東路-仁愛路）及仁愛路（光復南路-逸仙路），禁止車輛進出。

第三階段晚上10點至元旦凌晨3點擴大管制範圍，忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路(松德路-松仁路、莊敬路-基隆路、基隆路-光復南路北側慢車道)、松仁路、莊敬路、光復南路(忠孝東路-仁愛路)及忠孝東路(光復南路-松信路)所圍區域，禁止車輛進出。

交通局強調，為因應舞台搭設，市府前廣場新仁愛路及市府路自23日上午9時起逐步實施交管。為疏運跨年龐大人潮，交通局也規劃三線散場接駁公車，包括往北車、往捷運公館站、往木柵及景美，接駁時間從元旦凌晨零時至1時30分。

此外，北捷及桃園捷運，也祭出42小時不收班，北捷預估將湧進約300萬人，貓空纜車則延長營運至凌晨2時，搖滾樂團獅子LION及主唱蕭敬騰將在捷運發聲，與大家一起跨年倒數，另北捷提供最佳跨年煙火3Pro觀賞點，分別是國父紀念館站、信義安和站、象山站，民眾可先行卡位欣賞璀璨煙火。

(中時 )