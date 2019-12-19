國民黨立委江啟臣前往梨山途中，利用管制站開放前的空檔，一一向排隊等待的駕駛人握手致意。（江啟臣競總提供／王文吉台中傳真）

民進黨台中市第八選區立委候選人翁美春（中）參加蔡英文競選團隊製播的《一起吃早餐》網路節目。（王文吉攝）

台中市第八選區立委江啟臣拚連任，19日前往梨山參與農業產銷班座談會，除報告他在立院爭取的農民權益與交通建設，也聽取農民建言。對手翁美春則參加蔡英文競選團隊製播的《一起吃早餐》網路節目，大啖「台中味」早餐，邊吃邊談長照、幼托及弱勢等政見。

江啟臣昨於豐原、石岡、東勢、新社、和平車隊掃街，今早回防梨山參加農業產銷班座談會。他向農友報告自己爭取3年9.2億元的「中橫便道整體安全提升計畫」已在去年8月底完工，共施作11座明隧道、4處路基擋土牆、8處邊坡防護及1座鋼橋，大幅提升中橫便道安全。

江啟臣說明，中橫便道2年5億元補強經費也已到位，將會持續改善落石風險，至於中橫復建可行性評估今年12月前會完成期中報告，明年年底提出期末報告。因應氣候變遷影響台灣農業發展，他也推動「農業保險法」及「農民職災保險條例」，盼使農業可以永續經營。

同選區的民進黨立委候選人翁美春，一早北上參加蔡英文競選團隊製播的《一起吃早餐》網路節目，與主持人林楚茵、2020小英發言人顏若芳大啖「康康豬」炒麵、豬血湯、爌肉飯等，飯後還補上人氣甜點「義華鹹蛋糕」。

翁美春邊吃邊談長照、幼托及弱勢照顧等政見願景，並聚焦中橫便道復建。翁美春指出，和平區幅員廣闊，最偏遠的梨山地區因中橫便道管制，且常有落石，交通不便，居民希望提供安全的道路，以利農產運輸，她也宣示毒品零容忍、反毒零死角，拒絕毒品危害孩子。

(中時 )