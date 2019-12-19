台中國際機場陸續新闢台中往來亞洲各大城市新航點，便利更多國際旅客「中進

台中市長盧秀燕上任後，透過舉辦「台中購物節」、「爵士音樂節」，「三合一新社花海節」、「迪士尼耶誕燈會」及將登場的「2020台灣燈會在台中」等超大型節慶活動，吸引龐大觀光旅遊風潮；近日知名網路旅遊預訂平台KLOOK調查預測，台中在2020年全球即將爆紅的旅遊目的地Top 10排名第八，印證台中觀光即將起飛！

觀光旅遊局指出，依據網路預訂平台KLOOK調查顯示，2020年全球即將爆紅的「全球10大旅遊熱點」，前十大城市依序是芽莊（越南）、長灘島（菲律賓）、蘇比克 ＆ 克拉克（菲律賓）、富國島（越南）、峴港（越南）、羅馬（義大利）、布里斯本（澳洲）、台中（台灣）、蘭卡威（馬來西亞）、喀比島（泰國），是台灣唯一進入十大旅遊熱點的城市，蛻變的觀光魅力已無庸置疑。

台中市政府觀光旅遊局長林筱淇說，台中位處台灣中部，往來交通便利且氣候宜人，深具發展觀光旅遊的潛力，上任後積極透過國內外交流及推廣，吸引國際旅客造訪本市高美溼地、國家歌劇院、草悟道、彩虹眷村、谷關溫泉、武陵農場等景點，多采多姿。

特別是舉辦台中世界花卉博覽會、大甲媽祖遶境、爵士音樂節、台中國際舞蹈嘉年華、台中國際花毯節等大型節慶活動的獨特魅力，108年1-11月止，住宿台中市旅客約703萬人次，較107年同期成長41.6萬人次，成長率6.29％；說明

台中已成為國內外旅客出遊的優質首選之地。

林筱淇指出，台中有豐富人文歷史、美景、美食，交通便利並充滿人情味，台中國際機場陸續新闢台中往來亞洲各大城市新航點，能便利更多國際旅客到訪；未來將持續營造更友善觀光環境，隨著2020台灣燈會即將到來，歡迎更多遊客來台中，體驗宜居城市的獨特魅力。

(中時 )